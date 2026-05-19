Autósvilág hírei2026. 05. 19.

5,5 millió forintos villanyautót ígér a Stellantis, méghozzá két éven belül

2028-ban, Olaszországban kezdené el a piac legolcsóbb villanyautójának gyártását a Stellantis, mutatjuk a részleteket!

Németh Kornél
A Stellantis május 19-én jelentette be, hogy nem csak a piac jelenlegi legolcsóbb villanyautóinál, hanem más gyártók korábbi, 20 ezer eurós ígéreténél is lényegesen olcsóbb, 15 ezer eurós, vagyis nagyjából 5,5 millió forintos villanyautót tervez piacra dobni. Az elektromos modellt meg nem nevezett partnerekkel közösen fejlesztik majd az alacsony költségek és a gyors piacra lépés érdekében. Az újdonságot a Stellantis dél-olaszországi Pomigliano d’Arco-i gyárában szerelik majd össze, ahol a Fiat Panda miniautót és az Alfa Romeo Tonale kompakt SUV-ot is gyártják. A Stellantis nem közölt további részleteket az autóról, azt sem árulták el, hogy mely márka vagy márkák számára fogják gyártani. Antonio Filosa vezérigazgató kiemelte, hogy az újdonság a belépő szintű modellek iránti vásárlói igényt fogja kielégíteni. „Ügyfeleink a kisméretű, stílusos, Európában büszkén gyártott, megfizethető és környezetbarát járművek újjáéledését követelik” – tette hozzá Filosa.  
#elektromos #Elektromos autó #Fiat #olcsó autó #Stellantis #villanyautó

