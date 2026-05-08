Elektromos autó

2026. 05. 08.

Gondoltad volna, hogy már ennyi villanyautót gyártott a BMW?

A BMW az elmúlt években végig határozottan kiállt álláspontja mellett a villanyosítás kapcsán, ez pedig úgy tűnik, mostanában fizetődik ki igazán.

2026. 05. 07.

Kiszivároghatott az új Dacia neve! Vajon tényleg így fogják hívni?

Biztos, hogy 2026-ban lesz még egy világpremiere a Daciának, amelynek főszereplője a Twingo platformjára készülő kis villanyautó lesz. Bár hivatalos bejelentés még nincs, de már most kiszivároghatott a típus neve.

2026. 05. 07.

Nyilvános az új Mercedes-Benz C-osztály magyarországi ára! Ennyit kérnek érte!

Hazánkban is beárazták az új, tisztán elektromos Mercedes-Benz C-osztályt. Íme a részletek, ennyit kérnek érte!

2026. 05. 07.

Teszten az Év Magyar Autója! Milyen valójában a Debrecenben gyártott BMW?

Ahogy a BMW-nél szokták emlegetni, a Neue Klasse iX3-as nem csak egy új fejezet a márka életében, hanem egyenesen egy új könyv. Megnéztük, hogy túlzás-e a kifejezés, vagy tényleg olyan nagy ugrás a villany-SUV.

2026. 05. 07.

Nem tud mit kezdeni spanyolországi gyárával a Ford, egy részét kiárusíthatja a kínaiaknak!

Nem először röppen fel pletykaként a Ford és az egyik kínai márka közötti megállapodás létrejötte, viszont immár nem csak a tárgyalásokról érkeztek újabb híresztelések, hanem magáról a tényleges megállapodásról.

2026. 05. 06.

Hivatalos: Európa is megkapja a Nissan frissített SUV-ját! Íme a legfontosabb részletek!

Már korábban megmutatták az Ariya frissített változatát, viszont a márka csak most jelentette be, Európa is megkapja a ráncfelvarrott kivitelt.

2026. 05. 06.

Ilyen Corsa még sosem létezett! Íme minden idők egyik leggyorsabb szériagyártású Opelje!

A lefóliázott autók után végre matricák nélkül is megmutatta az Opel a Corsa GSE-t, a típus legerősebb változatát. Íme az első fotók és a pontos műszaki adatok!

2026. 05. 02.

905 millió forintnyi összeget fizettek ezért a BYD gyármányú autóért! De mi került rajta ennyibe?

Az elmúlt években a BYD a globális terjeszkedésen túl számos, eddig számára ismeretlen szegmensben is igyekezett megvetni a lábát. Nem tudni, hosszú távon hogyan sikerül nekik, de az már most biztos, történelmet írtak.

2026. 05. 01.

Új belépőmodellel bővül a CUPRA Tavascan kínálata

Szélesebb körben válik elérhetővé a tisztán elektromos Tavascan, amely 2026-ra új belépőváltozattal és frissített digitális megoldásokkal érkezik. A gyártás a következő hetekben indul, az első autók pedig a nyári leállás után juthatnak el a vásárlókhoz.

2026. 04. 26.

Azt hitted, hogy már leszoktak a kínai autógyártók a koppintásról?

Most épp egy Porsche Taycan utánzatot villantott a SAIC, csak épp negyed annyi áron, mint a stuttgarti villany sportlimuzin. Vajon a tudása is ugyanennyivel kevesebb?

2026. 04. 23.

Hatalmas ráncfelvarrást kapott a 7-es BMW! Rá sem ismerni belülről!

Kívül-belül vadiúj megjelenést kapott a 7-es BMW, amelyen immár az új Neue Klasse stílusjegyei a meghatározóak.

2026. 04. 23.

Már kapható itthon a frissített Cupra Born! Rögtön 2 millió forintot engednek az árából!

Megjelent a Cupra magyarországi kínálatában a ráncfelvarrott a Born, a márka második legnagyobb tisztán elektromos autója, amelyet azonnal jókora kedvezménnyel kínálnak.

2026. 04. 23.

Ezek most a legkeresettebb használt villanyautók itthon!

Egész Európában, így Magyarországon is folyamatosan nő a villanyautók népszerűsége, többek között a használtautó-piacon is.

2026. 04. 21.

Ez is ritka: rövidesen egyetlen villanyautót sem kínál majd Európának a neves japán gyártó!

Tisztán elektromos meghajtású autó nélkül maradt a Honda Európában, miután az egyetlen modelljük forgalmazását is megszüntették.

2026. 04. 21.

Beárazták itthon a Subaru új SUV-ját! Rögtön 1 millió forintos kedvezményt adnak rá!

Újabb szabadidő-autóval bővült a Subaru magyarországi modellpalettája, íme az Uncharted pontos árai!

2026. 04. 20.

Tartotta a szavát a Hyundai! Tényleg megcsinálták az Ioniq 3-at!

A koncepcióautót már hónapokkal ezelőtt bemutatták, a végleges változatot viszont csak most prezentálta a Hyundai.

2026. 04. 20.

Bemutatkozott az új Mercedes C-osztály! Íme a legfontosabb részletek!

Újabb villanyos modellt mutatott be a Mercedes, mutatjuk az új C-osztályt!

2026. 04. 16.

Generációváltással felérő ráncfelvarrást kapott a Volkswagen ID.3!

Hivatalosan csak frissítés, valójában viszont generációváltásnak is elmenne az ID.3 megújulása, ugyanis az autó minden egyes pontját továbbfejlesztette a márka. Íme a részletek!