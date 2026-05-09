2026. 05. 09.
Szupersportkocsit készített a Geely, mindössze 2 másodperc alatt tudja a 0-100 km/órát!
Nem csak az észszerű, spórolós hajtásláncokkal igyekezett kitűnni a tömegből a Geely a Pekingi Autószalonon, hanem extrémebbnél extrémebb tanulmányaival. Közülük az egyik a Lynk & Co emblémáját viselő GT Concept.
2026. 05. 09.
Itt a pontos dátum: ekkor leplezi le a Škoda az új SUV-ját!
Sorra jönnek a Volkswagen csoport belépő szintű villanyautói, most a Škoda következik a premierek sorozatában. Mutatjuk, mikor leplezik le az Epiqet!
2026. 05. 08.
Gondoltad volna, hogy már ennyi villanyautót gyártott a BMW?
A BMW az elmúlt években végig határozottan kiállt álláspontja mellett a villanyosítás kapcsán, ez pedig úgy tűnik, mostanában fizetődik ki igazán.
2026. 05. 07.
Rögtön közel 2 millió forintos kedvezménnyel rendelhető itthon az új Farizon furgon!
Újabb furgonnal bővült a Farizon magyarországi modellpalettája. A V7E érkezésével immár három kishaszongépjármű érhető el a márka hazai kínálatában.
2026. 05. 07.
Kiszivároghatott az új Dacia neve! Vajon tényleg így fogják hívni?
Biztos, hogy 2026-ban lesz még egy világpremiere a Daciának, amelynek főszereplője a Twingo platformjára készülő kis villanyautó lesz. Bár hivatalos bejelentés még nincs, de már most kiszivároghatott a típus neve.
2026. 05. 07.
Nyilvános az új Mercedes-Benz C-osztály magyarországi ára! Ennyit kérnek érte!
Hazánkban is beárazták az új, tisztán elektromos Mercedes-Benz C-osztályt. Íme a részletek, ennyit kérnek érte!
2026. 05. 07.
Hatüléses, óriás SUV-ot hoz Magyarországra a Lexus!
Történelme egyik legnagyobb szabadidő-autóját mutatta be a Lexus a TZ képében, amely kizárólag villanyhajtással lesz kapható.
2026. 05. 07.
Teszten az Év Magyar Autója! Milyen valójában a Debrecenben gyártott BMW?
Ahogy a BMW-nél szokták emlegetni, a Neue Klasse iX3-as nem csak egy új fejezet a márka életében, hanem egyenesen egy új könyv. Megnéztük, hogy túlzás-e a kifejezés, vagy tényleg olyan nagy ugrás a villany-SUV.
2026. 05. 06.
Ilyen Corsa még sosem létezett! Íme minden idők egyik leggyorsabb szériagyártású Opelje!
A lefóliázott autók után végre matricák nélkül is megmutatta az Opel a Corsa GSE-t, a típus legerősebb változatát. Íme az első fotók és a pontos műszaki adatok!
2026. 05. 06.
Vajon lehetne esélye a Geely által bemutatott szedánnak Európában is?
Komoly erődemonstrációt tartott a Pekingi Autószalonon a Geely, a standuk kiemelt helyén pedig egy szedánt állítottak ki. De mit lehet róla tudni? Íme a részletek!
2026. 05. 05.
Egy platform, két lélek - Teszten az új Renault 4
Ismét olyat mutatott a Renault, amit a kínai konkurensek sosem fognak tudni: történelmet. De meddig elég a múltidézés, és mikortól kell jó villanyautót csinálni? Többek között erre kerestük a választ!
2026. 05. 02.
905 millió forintnyi összeget fizettek ezért a BYD gyármányú autóért! De mi került rajta ennyibe?
Az elmúlt években a BYD a globális terjeszkedésen túl számos, eddig számára ismeretlen szegmensben is igyekezett megvetni a lábát. Nem tudni, hosszú távon hogyan sikerül nekik, de az már most biztos, történelmet írtak.
2026. 04. 26.
Azt hitted, hogy már leszoktak a kínai autógyártók a koppintásról?
Most épp egy Porsche Taycan utánzatot villantott a SAIC, csak épp negyed annyi áron, mint a stuttgarti villany sportlimuzin. Vajon a tudása is ugyanennyivel kevesebb?
2026. 04. 24.
Befejezte legolcsóbb autóinak gyártását az Audi! Ez lesz helyettük!
Véget ért az Audi A1 és Q2 gyártása, mindkét típus következő generáció nélkül távozik, viszont hamarosan bemutatnak egy új típust, amely onnantól a belépő szintet fogja képviselni.
2026. 04. 22.
Videón a hamarosan érkező különleges Opel Corsa! Így mozog az újdonság a Nordschleifén!
Tovább bővül az Opel GSE modellcsaládja, hiszen a Mokka után a Corsa is megkapja ezt a változatot.
2026. 04. 21.
Ez is ritka: rövidesen egyetlen villanyautót sem kínál majd Európának a neves japán gyártó!
Tisztán elektromos meghajtású autó nélkül maradt a Honda Európában, miután az egyetlen modelljük forgalmazását is megszüntették.
2026. 04. 21.
Beárazták itthon a Subaru új SUV-ját! Rögtön 1 millió forintos kedvezményt adnak rá!
Újabb szabadidő-autóval bővült a Subaru magyarországi modellpalettája, íme az Uncharted pontos árai!
2026. 04. 20.
Tartotta a szavát a Hyundai! Tényleg megcsinálták az Ioniq 3-at!
A koncepcióautót már hónapokkal ezelőtt bemutatták, a végleges változatot viszont csak most prezentálta a Hyundai.