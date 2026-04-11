2026. 04. 11.
Leszámol a klónokkal a Stellantis, nehogy egymást kannibalizálják az egyforma autóik
A Stellantis régi-új európai formatervezési vezetője, Gilles Vidal azon dolgozik, hogy a márkákat egyértelműbben megkülönböztesse, így azok a valódi versenytársakkal szálljanak harcba egymás helyett.
2026. 04. 09.
Megérkezett Magyarországra a Fiat apró négykerekűje! 4,4 millió forintot kérnek érte!
Hazánkban is rendelhető a Fiat Topolino, az olasz márka kis mopedautója. Íme a legfontosabb tudnivalók róla!
2026. 03. 20.
Hivatalos: érkezik a Fiattól a "Giga Panda", íme a világpremier dátuma!
Már korábban bejelentette a Stellantis, hogy visszatér a Párizsi Autószalonra, most viszont azt is elárulták, miért lesz érdemes felkeresni a standjaikat. Íme a részletek!
2026. 03. 19.
Újabb Fiat kap fapados kivitelt! Íme a legolcsóbb alternatívának szánt 600-as!
Újabb típushoz mutat be leegyszerűsített hajtásláncot a Fiat. Ezúttal a 600-as kap egy sima benzines alternatívát. De mit is jelent ez pontosan?
2026. 03. 17.
Lábnyomok buktathatták le a Fiat új modelljét! Készül a megnyújtott Grande Panda?
Idén jó eséllyel több új modellt is bemutathat a Fiat, ezek közül pedig az egyik minden bizonnyal egy hétüléses SUV lesz. Erre pedig a márka is tett egy óvatos utalást.
2026. 03. 09.
Kétezer új mérnökkel szeretné megbízhatóbbá tenni az autóit a Stellantis
Az új ügyvezető igazgató és a frissen felvett mérnökök célja, hogy a Stellantis termékei globálisan a legmegbízhatóbb autók közé kerüljenek.
2026. 02. 28.
Kedvezménnyel indítja a tavaszt a Fiat! Még olcsóbb a hibrid 500-as!
Új lendületet vesz a Fiat és ráerősít arra, amiben mindig is jó volt. Elérhető áron: széles tömegek számára ideális autókat küldeni a piacra.
2026. 02. 13.
Úgy megnyírbálta a Fiat a Grande Panda árát itthon, hogy ez most az egyik legolcsóbb új autó!
Nagy árkedvezményt hirdetett a Fiat a Grande Panda és az 500 Hybrid típusokra, így mindkettő elmondhatja magáról jelenleg, hogy az újautó-piac legolcsóbb alternatívái közé tartozik. Hogy mennyit kérnek értük most? Máris mutatjuk!
2025. 12. 17.
Már hazánkban is rendelhető az új benzinmotoros Fiat 500! Tényleg annyival olcsóbb?
Megérkezett Magyarországra a "kényszer szülte" Fiat 500-as, vagyis a jelengenerációs kisautó belső égésű motorral ellátott változata. Vajon tényleg sokkal olcsóbb, mint a villanyos? Íme a válasz!
2025. 12. 03.
Lakott területen belül 150 km/órával fotózták le, elképesztő, mit mondott a rendőröknek!
A Tabon gyorshajtáson csípett autó vezetőjét rögtön megállították a rendőrök, ám amit nekik mondott, azon te is le fogsz döbbenni!
2025. 11. 21.
Olasz motorral kezdődött meg a hibrid Fiat 500 sorozatgyártása
Az eredetileg kizárólag villanyautónak tervezett divat-Fiat végre megkapta a hőn áhított benzinmotort, ráadásul egy igazi, olasz erőforrás képében.
2025. 11. 20.
Videó: beletolatott az öreg az árokba, a rendőröknek kellett kitolni
Szerencsére éppen egy rendőrautó érkezett a Fiat Punto mögött, amikor a bal hátsó kereke belezuhant a vízelvezetőbe.
2025. 11. 20.
Már Magyarországon is kapható a legfapadosabb Grande Panda! Jóval olcsóbb, mint a villanyosítottak!
Komolyan alávágott a lágy hibrid Grande Pandának a sima benzines kivitellel a Fiat, hiszen jóval olcsóbban lehet hozzájutni. Hogy pontosan mit jelent mindez? Máris mutatjuk!
2025. 10. 29.
Autónavigátor a RallyCafe magazinban!
Exkluzív tartalommal vár a RallyCafe magazin 4. száma, benne a csak itt olvasható Fiat Grande Panda és Renault 5 összehasonlító teszt. A két megfizethetőnek szánt villanyautó összevetését csak a nyomtatott magazinban olvashatod!
2025. 10. 25.
Megvan a dátum, ekkor szűnik meg a Fiat Tipo forgalmazása
Az autóiparban egy örökkévalóság annyi idő, ameddig a Fiat Tipo aktuális generációja piacon marad. Viszont jövőre már búcsúzik.
2025. 10. 14.
Ez lehet a következő Év Autója?
Nem csak a Fiat, hanem az egész Stellantis konszern számára nagyon fontos modell a Grande Panda. De tényleg sikerült a következő slágermodellt megalkotni? Máris mutatjuk!
2025. 10. 12.
Ma már nem fogsz menőbbet látni a 6 kerekű Kispolszkinál!
Láttunk már hatkerekű G-osztált, léteznek tunerek, akik Ford F-150-esekre szerelnek még egy tengelyt, de a hatkerekű Kispolszki se kutya.
2025. 09. 25.
Új ügyvezető, régi problémák: még mindig krízisben a Stellantis
Az új vezérigazgató, Antonio Filosa sem tudja egyik napról a másikra átfordítani a hatalmas cégcsoport sorsát, idén is folytatódnak a gyárbezárások a Stellantisnál.