2026. 04. 04.
Tényleg lassúak a villanyautók? 90 helyett 152 km/órával fotózták le a Kia EV6-ot!
Te tisztában vagy vele, hogy mégis mennyi a bírság, hogyha valaki ilyen mértékben lépi túl a sebességhatárt? Mutatjuk a választ!
2026. 04. 01.
Jön az olcsóbb debreceni BMW: ezt tudja az iX3 kisebb akkuval és hátsókerék-hajtással
A korábban kizárólag 50 xDrive változatban elérhető, Debrecenben gyártott Neue Klasse SUV kisebb, iX3 40 változatáról is lehullott a lepel.
2026. 03. 31.
Videó: Ha nem akarod elengedni a motorok hangját! - Hyundai IONIQ 6 N!
Furcsa érzés, amikor Horváth András helyett vagy Horváth András, de még furcsább, amikor rángat a váltáskor egy villanyautó! Márpedig a Hyundai IONIQ 6N tudja ezt, más trükkökkel karöltve. Versenypályán próbáltuk, videó is van róla! De még az is trükkös!
2026. 03. 29.
"Világelsők leszünk hibrid technológia terén" - íme az MG kínai csúcstechnikája testközelből!
Sorozatgyártásba viszi a fél-szilárdtest akkumulátorokat és frissíti a Hybrid+ rendszerét az MG, mindezt egy németországi fejlesztési központtal fejelik meg. Mutatjuk, hogy mit láttunk a technológiával és innovációval foglalkozó kiállításukon.
2026. 03. 18.
Világító emblémát és hűtőrácsot kap a franciák prémium SUV-ja
Bemutatkozott a DS 7 utódja, a jövőben N°7 néven forgalmazzák a francia crossovert, amely elektromos és hibrid hajtáslánccal is elérhető.
2026. 03. 17.
Hivatalos: visszatér az Audi A2!
Ismerős sziluettel tér vissza egy legendás ikon: az ingolstadtiak bejelentették az Audi A2 e-tron érkezését.
2026. 03. 14.
Nagyobb hatótávot és teljesítményt ígér a Ford Explorer frissített változata
A Ford bemutatta az elektromos hajtású Explorer SUV továbbfejlesztett változatát: technológiai újításokkal és egy látványos különkiadással érkezik.
2026. 03. 13.
Az első 500 vásárlónak extra kedvezmény jár: íme a Geely hazai árai!
Milliós árengedmények és esély egy kínai utazásra az első vásárlóknak: mutatjuk, hogy mit kínál a Geely és mennyiért!
2026. 03. 10.
Villanyautó-töltés 7 perc alatt? A BYD után a Geely is bevállalta az 1500 kilowattos töltőt!
Nem csak a BYD képes 1000 kilowatt feletti töltési teljesítményre: újabb kínai gyártó demonstrálta a brutális villámtöltőinek tudását.
2026. 03. 07.
Tisztán elektromos hajtással tér vissza a Honda Insight
Az első generációs coupé után jött a hatchback, szedánként vonult vissza, most pedig ismét új bőrbe bújt az Insight: felszedett egy kis crossoveres többletet.
2026. 03. 06.
Már készül az új Volkswagen Golf: íme a sziluettje!
Hivatalossá vált, hogy a mérnökök már gőzerővel dolgoznak a 9. generációs Golfon. Bár a sziluett alapján követi a hagyományokat, a lemezek alatt valami egészen mást tartogat!
2026. 03. 06.
Vége a villanyautók legnagyobb problémájának? Megérkezett a 9 perc alatt feltölthető akkucsomag!
A BYD elhozta a jövőt: 1500 kilowattos töltővel 10%-ról mindössze 9 perc alatt tölthető 97%-ra a legújabb sorozatgyártásba kerülő akkucsomag.
2026. 03. 01.
Tényleg gyorsabb a BKV, mint az autó? Kipróbáltuk a hóhelyzetben!
Hétköznap kora délután, még a Budapestet megbénító késő délutáni dugók előtt versenyeztettük meg a tömegközlekedést és az autót egy 23 kilométeres távon: vajon volt esélye a BKV-nak?
2026. 02. 08.
22 milliárd eurót bukott a Stellantis az elhibázott villanyautó-stratégia miatt
A hatalmasnak tűnő bebukott összeg még mindig kedvezőbb, mint egy elhibázott stratégiába önteni a pénzt, és ezzel hosszútávon a biztos csődbe vezetni a cégcsoportot.
2026. 02. 06.
Mégsem büntetik meg a franciák a brutális tömegű villany-SUV monstrumokat
Az intézkedésnek 2026 júliusában kellett volna hatályba lépnie, a kormány azonban egyelőre úgy döntött, hogy megkegyelmez a feleslegesen nehéz elektromos modelleknek.
2026. 02. 05.
Ismét meghosszabbították a villanyautó-támogatást: íme az új határidő!
Sokadik alkalommal tolja ki az elektromos autók vásárlását támogató intézkedés határidejét az állam, ezúttal április közepéig hosszabbították meg a határidőt.
2026. 01. 29.
Egy korszak lezárul: nyugdíjba vonul a Tesla Model S
2012 óta van a piacon a Model S, míg a Model X 2015-ben követte: mindkét típus sokáig húzta, most azonban átadják a helyüket a jövőnek, szinte szó szerint.
2026. 01. 28.
Napelemes villanyautót épített a Nissan: mutatjuk, mennyit töltődik egy nap alatt!
A Nissan a Tiszta Energia Nemzetközi Napján mutatta be a napelemes Ariya tanulmányautót. A technika ráadásul ismerős helyről érkezik, már persze azok számára, akik korábban is érdeklődtek a napelemes villanyautó-tanulmányok iránt.