kínai autó

2026. 05. 11.
Megéri? Teszten Kína egyik prémium SUV-ja, a NIO EL6!
Elsőre úgy tűnhet, a Nio csak egy a rengeteg új, Európában szerencsét próbáló kínai márkából, azonban ennél jóval többről van szó, hiszen az anyaországban már bizonyított a gyártó, persze más kérdés, a kontinensünkön ez mire lesz elég.
2026. 05. 08.
Így igázza le a világ autóiparát Kína: íme a Pekingi Autószalon, európai szemüvegen át!
A Geely meghívására látogathattam ki a 2026-os Pekingi Autószalonra, ahol teljesen új kontextusba került számomra a kínai autógyártás. Mutatom, hogy mit láttam a világ valaha volt legnagyobb autóipari kiállításán!
2026. 05. 02.
Geely modellekre cserélik versenyautóikat Michelisz Norbi vetélytársai!
Túraautós körökben a Lynk & Co nem csak ismert, de kifejezetten jól csengő név is, hiszen a márka autóival versenyző istállók az utóbbi években rendre ott voltak a legjobbak között, most azonban távozik a név a TCR World Tour mezőnyéből.
2026. 05. 02.
905 millió forintnyi összeget fizettek ezért a BYD gyármányú autóért! De mi került rajta ennyibe?
Az elmúlt években a BYD a globális terjeszkedésen túl számos, eddig számára ismeretlen szegmensben is igyekezett megvetni a lábát. Nem tudni, hosszú távon hogyan sikerül nekik, de az már most biztos, történelmet írtak.
2026. 04. 28.
Újabb Leapmotor érkezik Magyarországra! Ezt érdemes tudni a kompakt ferdehátúról!
Egyre népszerűbb kategóriában próbál szerencsét Európában a Leapmotor, azonban ha ténylegesen labdába akarnak rúgni, komoly konkurenciát kell maga mögé utasítania. De mit tud a B05? Máris mutatjuk!
2026. 04. 26.
Azt hitted, hogy már leszoktak a kínai autógyártók a koppintásról?
Most épp egy Porsche Taycan utánzatot villantott a SAIC, csak épp negyed annyi áron, mint a stuttgarti villany sportlimuzin. Vajon a tudása is ugyanennyivel kevesebb?
2026. 04. 23.
Ennél kínaibb autót keresve sem találsz: teszten a Jaecoo 5!
A Jaecoo 5 simán lehet a kategória ár-érték bajnoka, miközben könnyen értelmezhető egy gagyi koppintásként is. És hogy valójában melyik igaz a két opció közül? Ez kizárólag a vásárló igényeitől függ.
2026. 04. 20.
1000 km hatótáv 12 millió forint alatt - Megérkezett a BYD Sealion 5
A BYD új plug-in hibrid SUV modellje egyszerre kínál elektromos élményt és hosszú hatótávot, az ára pedig kedvezőbb mint egy Toyotáé.
2026. 04. 18.
Így néz ki a Magyarországra is érkező Omoda 4-es!
Közzétette az első olyan fotókat az Omoda a frissen bemutatott 4-esről, amelyen már a teljes autó látható. De mit tud az újdonság? Íme a részletek!
2026. 04. 18.
Kell ekkora elektromos hatótáv egy Plug-in hibridbe? A BYD válasza igen!
Bemutatkozott a BYD Seal 08 DM‑p és rögtön egy erős számmal hívta fel magára a figyelmet. A gyári adatok szerint akár 300 kilométeres tisztán elektromos hatótávra képes a WLTC ciklus szerint, ami a plug-in hibridek között kiemelkedő érték.
2026. 04. 15.
Hivatalos: érkezik az új Omoda! Jó eséllyel ez lesz az eddigi legolcsóbb!
Bár egyszer már bemutatták, most még egyszer be fogják, ezt követően pedig Magyarországra is érkezik az Omoda újdonsága. Mutatjuk, mit lehet róla tudni jelenleg!
2026. 04. 12.
1730 km hatótáv 6,5 millió forintért! Vajon hozzánk is elhozza a Geely?
Elkezdődött a globális modellnek szánt Geely Galaxy M7 forgalmazása, ám egyelőre csak Kínában. A kompakt SUV árcéduláját látva nem tűnik befejezettnek a kínai árháború.
2026. 04. 10.
Kína felé veszi az irányt a Hyundai Ioniq: íme az új, futurisztikus villanyautóik
Lehullott a lepel a Hyundai Ioniq termékcsalád kínai újdonságairól, íme a Venus szedán és az Earth crossover!
2026. 04. 08.
Megérkezett Magyarországra a hatótávnövelt Leapmotor B10, íme a hazai ára!
Eddig kizárólag tisztán elektromosként volt elérhető hazánkban a Leapmotor B10, most viszont közzétették a "Hibrid EV" itteni árát is.
2026. 04. 02.
Újabb kínai gyártó tör a Toyota babérjaira? Jön a hibrid Chery Tiggo7!
Hibrid hajtással, de konnektorcsatlakozó nélkül erősíti a Tiggo7 választékát a Chery Magyarországon, íme az első információk a hamarosan érkező hibrid SUV-ról!
2026. 04. 02.
Már a mentőorvos is kínai autóval jár Magyarországon? Íme a részletek!
BYD Atto 3 mentőorvosi autók álltak szolgálatba Magyarországon: mutatjuk, hogy melyik városokban mentenek majd életeket!
2026. 04. 01.
Újabb kínai márka érkezett Magyarországra: ennyibe kerülnek a BAIC autói!
Az 1958-ban alapított vállalat négy modellel érkezik Magyarországra, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciát kínálnak az autókra.
2026. 03. 29.
Temus Porsche érdekel? Íme a kínai Aistaland GT7!
Nem, ez tényleg nem egy Porsche Taycan-Panamera öszvér, hanem a Huawei és a GAC közös újdonsága. Mutatjuk, mit érdemes tudni róla!