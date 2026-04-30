A csontrezgetős fejhallgatók után, megérkezett a testrezgetős Range Rover

A dizájn egyik kulcseleme az új, kizárólag ehhez a verzióhoz elérhető Titan Silver fényezés. A speciális alumínium részecskéket tartalmazó festék mély, folyékony fémhatású megjelenést ad a karosszériának, amelyet Satin Platinum Atlas és Silver Chrome részletek egészítenek ki. Az összhatás visszafogott, mégis rendkívül karakteres.

Az utastérben a fenntartható luxus kap hangsúlyt. Az új, bőrmentes Ultrafabrics™ kárpit Orchid White és Cinder Grey kéttónusú kombinációban érhető el, lézerrel kialakított mintázattal és ízléses perforációval. A természetes hatást nyitott pórusú rattan pálmafa betétekkel érték el, amelyek harmonikus hangulatot adnak a belső térnek.

Technológiai szempontból az SV Ultra egyik legfontosabb újítása az SV Electrostatic Sound rendszer. Ez a világelső megoldás nemcsak hangszórókat használ, hanem az ülésekbe és a padlóba integrált elemekkel teljes testet érő hangélményt hoz létre. A Body and Soul Seats és az úgynevezett Sensory Floor együttese révén az utasok nemcsak hallják, hanem fizikailag is érzékelik a zenét hiszen az ülések és a padló pulzál. A rendszerhez külön wellness módok is tartoznak, amelyek a koncentrációt vagy a relaxációt támogatják.

A hajtáslánc kínálat is a csúcsot célozza

A modell elérhető P550e plug-in hibrid rendszerrel, amely a márka sorhatos benzinmotorját elektromos hajtással kombinálja, valamint a P615 jelzésű, 4,4 literes V8-as erőforrással. Utóbbi 615 lóerős teljesítménye mellett a 0–100 km/h gyorsulás körülbelül 4,4 másodperc, ami ebben a méretkategóriában kiemelkedő érték. A gyártó megerősítette, hogy még idén érkezik a tisztán elektromos változat is.

A Range Rover SV Ultra limitált hozzáféréssel, egyfajta meghívásos rendszerben lesz elérhetővé, ami tovább növeli a presztízs értéket. A modell így inkább egy személyre szabott luxustárgy, mintsem hagyományos értelemben vett mindennapi autó. Eddig főképp a luxus és hiperautó márkákra volt jellemző ez a fajta értékesítés, majd elválik, hogy a Range Rover megérett-e már ehhez a ligához.