Annyira berúgott, hogy a rendőrök szeme láttára hajtott nyílegyenesen a villanyoszlopnak!

Számtalan vizsgálat és tanulmány bizonyította már, hogy alkoholos befolyásoltság alatt jelentősen romlik az ember autóvezetési képessége. Azonban akadnak esetek, amikor még szonda sem szükséges ahhoz, hogy valakiről megállapítsák a rendőrök, nincs gépkocsivezetésre alkalmas állapotban. Egy nemrég történt incidens során még ezt a rövid vizsgálatot is megspórolta a járőröknek az a 36 éves somogyszentpáli férfi, aki az egyenruhások szeme láttára hajtott nyílegyenesen a villanyoszlopnak Marcali egy áruházának parkolójában. A rendőrök természetesen azonnal odagurultak a csattanás helyszínére, és miután meggyőződtek róla, hogy a balesetben senki sem sérült meg, büntetőeljárást indítottak az ittas vezető ellen - tudatta a Somogy vármegyei rendőrség közösségi oldalán.