Annyira berúgott, hogy a rendőrök szeme láttára hajtott nyílegyenesen a villanyoszlopnak!

Még az áruház parkolójából sem tudott kijutni az ittas somogyszentpáli férfi, ráadásul mindezt végignézték a rendőrök

Gorzás Gergő 0 , , , , ,

Szürreális jelenetek játszódtak le Marcali egyik áruházának parkolójában, amikor is egy ittas sofőr megpróbált autóvezetésre egyáltalán nem alkalmas állapotban vezetni. Pechére a balesetét még az arra járó rendőrkocsi kamerája is felvette.

Számtalan vizsgálat és tanulmány bizonyította már, hogy alkoholos befolyásoltság alatt jelentősen romlik az ember autóvezetési képessége. Azonban akadnak esetek, amikor még szonda sem szükséges ahhoz, hogy valakiről megállapítsák a rendőrök, nincs gépkocsivezetésre alkalmas állapotban. Egy nemrég történt incidens során még ezt a rövid vizsgálatot is megspórolta a járőröknek az a 36 éves somogyszentpáli férfi, aki az egyenruhások szeme láttára hajtott nyílegyenesen a villanyoszlopnak Marcali egy áruházának parkolójában. A rendőrök természetesen azonnal odagurultak a csattanás helyszínére, és miután meggyőződtek róla, hogy a balesetben senki sem sérült meg, büntetőeljárást indítottak az ittas vezető ellen - tudatta a Somogy vármegyei rendőrség közösségi oldalán.

