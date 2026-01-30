Balra fordult a frissen kihelyezett tiltás ellenére: kitalálod, milyen autó kanyarodott utána?

78 ezer forintba került megszokásból közlekedni: te észreveszed a frissen kihelyezett táblákat?

Németh Kornél 0 , , , , ,

A közelmúltban kihelyezett tábla is ugyanúgy vonatkozik mindenkire: ezúttal egy fekete egyterű sofőrjének került sokba, hogy nem nézett körül eléggé.

Dabason készült az alábbi felvétel, amelyen a kötelező haladási irány tábla kizárólag a jobbra kanyarodást engedélyezi, egy fekete egyterű sofőrje mégis úgy döntött, hogy inkább balra fordul a kereszteződésben. A szabálytalan manővert a helyi zsaruk premier planból nézhették végig néhány autóval hátrébb, így azonnal felkapcsolták a megkülönböztető jelzést és a szabálytalan sofőr után eredtek.  A jármű vezetője az ellenőrzés során elismerte a történteket, a mutatványt az egyenruhások 78 ezer forintos bírsággal jutalmazták. A rendőrök a Facebookon is eldicsekedtek a nagy fogással, ahol rengeteg kommentelő kifogásolta a frissen kihelyezett táblánál a szigort. Bár a különböző utcakép-felvételek alapján valóban úgy tűnik, hogy mostanában került oda a tiltás, ez még nem jelent felmentést a bírság alól. Vajon te észrevennél egy frissen kihelyezett táblát egy olyan kereszteződésben, ahol évek óta napi szinten közlekedsz?

