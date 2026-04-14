Belerongyolt az árokba az M1-esen, majd nekiállt stoppolni! Te megálltál volna neki?

Az eset még április elején történt az M1-es autópálya 156-os kilométerszelvényénél, azonban az MKIF csak most hozta nyilvánosságra a forgalomfigyelő felvételeit. A közzétett videón jól kivehető, amint a Volkswagen sofőrje elhaladt a külső sávban közlekedő autóbusz mellett, ezt követően a visszasorolás közben nem követte le a pálya nyomvonalát, és nyílegyenesen az árokba hajtott. Szerencsére a sofőr épségben elhagyta a roncsot, az MKIF tájékoztatása szerint nem sérült meg. Ugyanakkor nehezen magyarázható, amit ezt követően tett: a szalagkorlát mellett megállt a leállósávban, majd elkezdett stoppolni. A felvétel tanulsága szerint senki sem állt meg neki, ugyanakkor érdemes észben tartani, a pályán 100-130 km/órás tempóval érkező autósok aligha láthatták az árok mélyén pihenő autót, így vélhetően nem feltételezték, hogy a leállósávban ácsorgó az imént balesetet szenvedett. Az útkezelő bejegyzéséből nem derült ki, a sofőr miért nem hívott telefonon segítséget, bár az a videón egyértelműen látszik, hogy az SOS telefon használhatatlanná vált, mivel az ütközésben az is megsérült.

