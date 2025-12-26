Éjjel hajtott át a piroson: kitalálod, milyen autó állt az út szélén?

Sötétedés után sem csak ajánlás a jelzőlámpa: te is így járhatsz, ha áthajtasz az éjjeli piroson!

Németh Kornél 0 , , , , , , , ,

Pápán készült a legújabb bírságolós videó: az éj leple alatt egy sofőr úgy gondolta, hogy rá nem vonatkozik a piros lámpa.

  Újabb tanulságos videót tettek közzé a Veszprém vármegyei rendőrök. Ezúttal egy kereszteződéstől nem messze várakoztak az egyenruhások egy szolgálati autóban, sötétedés után. Egyszer csak arra lettek figyelmesek, hogy egy Opel Astra sofőrje teljesen figyelmen kívül hagyva a piros lámpát, komolyabb lassítás nélkül fordult balra a tilos jelzés ellenére egy kereszteződésben. A felvételen látható manőver kimondottan veszélyes: bár a keresztirányú, illetve a szembejövő forgalom éjszaka valóban kisebb, az érkező autósok a zöld jelzés láttán még kevésbé fognak számítani a tilosból érkező járműre, a rossz látási viszonyok és a kései időpont miatt jelentősen megnő a sofőrök reakcióideje, illetve a csúszós, hideg utakon félelmetes mértékben csökken az esély helyesen korrigálni. A rendőrök a szabálytalan sofőr után eredtek, sikerült megállítaniuk, így a bírság sem maradt el: ne kövessétek a példáját, mert a pénzbüntetésnél sokkal súlyosabb következményei is lehettek volna ennek a manővernek.

You May Also Like

Új autómárka modelljei érkeztek a rendőrség kötelékébe, itt találkozhatsz majd velük!

Gorzás Gergő 0

Több ezer gyorshajtási büntetést törölhetnek! Mutatjuk, hogy hol!

Horváth András Több ezer gyorshajtási büntetést törölhetnek! Mutatjuk, hogy hol! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Új rendőrségi csodafegyver: tömegesen büntethetik meg vele a szabálytalankodókat!

Németh Kornél 0
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?