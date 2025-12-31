Elképesztő sorozat: 49. éve senki sem tudja legyőzni a Fordot Amerikában!

Hazai pályán továbbra is megállíthatatlan a Ford, újabb évet húztak be

Amíg Európában az elmúlt 10 évben sokat vesztett a piaci részesedéséből, addig az USA-ban tovább folytatódik a sikerszéria.

Az Egyesült Államok utcaképe immár hosszú évtizedek óta elképzelhetetlen a Ford F-sorozat pickupjai nélkül. Sorozatban 48 éve ezek a platósok számítanak a legkelendőbb típusnak az USA-ban, és úgy tűnik, 2025-ben sem talált legyőzőre a Ford. A friss jelentésük szerint több mint 800 ezer példány kelt el a termékcsaládból, így zsinórban 49. alkalommal is megszerezték a győzelmet. Fontos leszögezni, egyelőre ezek nem végleges számok, hiszen a decemberi adatok majd csak januárban kerülnek a nyilvántartásba. Ugyanakkor a Ford közleménye szerint 9,3 százalékos növekedést produkáltak az eladásaik novemberig, többek között ennek köszönhetően lett meg a 800 ezres álomhatár. A fő konkurenciának számító General Motors (GM) csak negyedévente közöl adatokat, így egyelőre pontosan nem tudni, a Chevrolet Silveradóból mennyi kelt el. Viszont szinte biztosra vehető, hogy az F-sorozatot már nem érheti utol, mivel szeptemberig 432 064 fogyott belőle, vagyis három hónap alatt még legalább ugyanennyi kellene az abszolút győzelemhez. A GMC Sierra is 12,5 százalékos pluszban zárt 2025 első kilenc hónapjában, így ebből 257 992 példányt vettek nyilvántartásba, vagyis jó eséllyel nem fogja tudni megszorongatni az F-sorozatot. Így a "2025 legkelendőbb modellje' cím vélhetően ismét a Fordhoz kerül, de a GM a Chervorlet és a GMC eladásait összeadva könnyen lehet, hogy mégis beelőzi a fő konkurensét.  

