2026. 05. 07.
Nem tud mit kezdeni spanyolországi gyárával a Ford, egy részét kiárusíthatja a kínaiaknak!
Nem először röppen fel pletykaként a Ford és az egyik kínai márka közötti megállapodás létrejötte, viszont immár nem csak a tárgyalásokról érkeztek újabb híresztelések, hanem magáról a tényleges megállapodásról.
2026. 04. 19.
Kiszivárgott fotón a Ford soha el nem készülő, három üléssoros SUV-ja!
Nem várt helyen bukkant fel a Ford hétüléses családi autója, amelyet végül soha sem mutattak be, pedig a fotó tanulsága alapján legalább egy prototípus elkészült belőle.
2026. 03. 18.
Gyári tuningot kapott a Ford Capri, már rendelhető is itthon, íme az ára!
Bemutatkozott az eddigi legsportosabb külsővel rendelkező Ford Capri SUV-kupé, amely többek között versenycsíkokat, de még egy méretes hátsó szárnyat is kapott.
2026. 03. 15.
Gyorsulási versenyen az összes Mustang generáció: szerinted melyik a leggyorsabb?
Az elsőtől a jelenlegi generációig az összes Mustang megjelent a versenypályán, ám műszaki hiba miatt végül csak 6 autó szállt versenybe. Íme a videó és az eredmény!
2026. 03. 14.
Nagyobb hatótávot és teljesítményt ígér a Ford Explorer frissített változata
A Ford bemutatta az elektromos hajtású Explorer SUV továbbfejlesztett változatát: technológiai újításokkal és egy látványos különkiadással érkezik.
2026. 03. 06.
Különleges kivitelt kap a Ford Puma és Kuga! Már be is árazták őket itthon!
Két típushoz is elérhető lesz a limitált példányszámban gyártott különleges kivitel, amelynek már a neve is elárulja, miért éppen most és miért éppen így adja ki a Ford.
2026. 03. 04.
Konnektoros mikrobusz a Fordtól? Persze, hogy teszteltük!
A körúton már megjárattuk két másik Tourneo Custommel a PHEV verziót, azonban most a konnektoros hibrid hosszabb ideig is vendégeskedett nálunk. Mutatjuk a tapasztalatokat!
2026. 02. 25.
A Ford szerint rendben van, ha feláras egy autóban az egyik csomagtartó használata
Az amerikai vásárlóknak innentől felárat kell fizetniük, ha szeretnék használni a Ford Mustang Mach-E orrában található csomagtartót.
2026. 02. 20.
Videó: lerobbant a síneken a kombi, két vonat is belerongyolt
Másodperceken belül két, egymással szemben érkező vonat ütközött egy síneken ragadt autónak Lengyelországban, mutatjuk az esetről készült videót.
2026. 02. 20.
Videó: Ford kisbuszokkal néztük meg, melyik a leggyorsabb sáv!
Külső, belső vagy középső? Neked melyik a kedvenc sávod? Melyikben tudsz a leggyorsabban haladni? Ilyen égető kérdésekre kerestük a választ!
2026. 02. 18.
Trójai falóvá válhat a Ford, kínai autókat gyártanának az USA-ban
Tovább gyűrűzik a pletyka a Ford és a kínai autógyártók partnerségéről, hiszen az európai piac után úgy tűnik, az amerikain is a nagy múltú vállalat hathatós segítségével válhat egyszerűvé az ázsiai márkák élete.
2026. 02. 18.
4,5 milliót egy 10 éves Dusterért? Ennyibe kerülnek a 2016-ban gyártott, középkategóriás SUV-ok!
Körbejáruk a kínálatot: íme a 10 legfontosabb modell, ami számításba jöhet, hogyha kereken 10 éves, középkategóriás SUV-ra fáj a fogad!
2026. 02. 06.
Nem ijedt meg a jávorszarvasteszttől a Ford villanyos SUV-ja! Íme a videó!
Jávorszarvasteszten járt a Ford SUV-kupéja, de vajon mennyire mondható stabilnak a Capri? Itt a válasz, íme a videó!
2026. 02. 05.
Videó: gyerekkel együtt lopta el az autót, majd kirakta a kisfiút egy boltnál
Újabb ékes példa arra, hogy miért nem szabad a gyermeket felügyelet nélkül az autóban hagyni, csak a szerencsén múlt, hogy senkinek sem esett bántódása.
2026. 02. 04.
Ezt biztosan nem láttad jönni: kínai autókat gyárthat a Ford Európában!
Meglepő megállapodás készülőben, hiszen egy amerikai székhelyű vállalat egy kínai márkának nyújthat segítséget az európai gyártással, így az egyik kikerülheti a büntetővámokat, míg a másik "okosabb" autókat gyárthat.
2026. 01. 29.
Új akkumulátor és nagyobb hatótáv a Ford villanyautóiban
A Capri és Explorer Standard Range modellek új tervezésű LFP (lítium-vasfoszfát) akkumulátort kapnak, illetve optimalizált villanymotorokat a Capri és az Explorer modellek.
2026. 01. 27.
Kartonpapírral "tuningolt" Volkswagen Polo került a gyorshajtóbajnokok dobogójára
Ismét közzétették a Bács-Kiskun vármegyei egyenruhások a legfelháborítóbb sebességtúllépéseket, a havas időjárás közepette hétköznapi népautók kerültek fel a szégyenfalra.
2026. 01. 16.
Elszabadult a sötét ló: itt az eddigi legdurvább Mustang Dark Horse!
A GTD után újabb Mustang változatot villantott a Ford, amely megkapja a csúcsváltozat motorját, viszont várhatóan olcsóbb lesz. Íme a részletek!