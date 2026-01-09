Eredményt hirdetett a zsűri, íme a 2026 Év Autója díj győztese!

Két év után először nem Franciaországba került az Európa Év Autója díj, hiszen sorozatban két Renault siker után ezúttal a Mercedes-Benz vihette haza az elismerést. A CLA toronymagasan győzött, 320 pontot kapott 23 ország 59 zsűritagjától, míg a második Škoda Elroq 220 egységet zsebelt be, vagyis kereken 100 pontos hátrányban végzett. A dobogó alsó fokára a Kia EV4 fért oda, mindössze egyetlen ponttal előzve a 207 egységet gyűjtő Citroën C5 Aircross SUV-ot. Ötödikként a Fiat Grande Pandát rangsorolták kerek 200 ponttal, a hatodik a Dacia Bigster lett (170 pont), míg a finalisták közül utolsóként a Renault 4 végzett (150 pont).A CLA az első helyek szempontjából is tarolt. 22 zsűritag tette a személyes listáján a legkedvezőbb pozícióba. A C5 Aircross ebből az aspektusból jól szerepelt, mivel 15 elsőséget is begyűjtött, míg a harmadik legtöbb egységet a Grande Panda szerezte meg, szám szerint kilencet. Az Elroq alig maradt le, a csehek villanyautóját nyolcan tették első helyre, viszont az EV4-et csak ketten látták a legjobbnak, az R4-et pedig senki sem.Hazánkat idén is ketten képviselték a zsűriben: Csikós Zsolt és Gajdán Miklós. Mindketten a végső győztest, a Mercedes-Benz CLA-t látták a legjobbnak a hét döntős közül.