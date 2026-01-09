Eredményt hirdetett a zsűri, íme a 2026 Év Autója díj győztese!

Kiderült, melyik típust látta a legjobbnak a 7 döntős közül a zsűri, de nem csak a győztes kilétét fedték fel, hanem azt is, melyik finalista hány szavazatot kapott.
Két év után először nem Franciaországba került az Európa Év Autója díj, hiszen sorozatban két Renault siker után ezúttal a Mercedes-Benz vihette haza az elismerést. A CLA toronymagasan győzött, 320 pontot kapott 23 ország 59 zsűritagjától, míg a második Škoda Elroq 220 egységet zsebelt be, vagyis kereken 100 pontos hátrányban végzett. A dobogó alsó fokára a Kia EV4 fért oda, mindössze egyetlen ponttal előzve a 207 egységet gyűjtő Citroën C5 Aircross SUV-ot. Ötödikként a Fiat Grande Pandát rangsorolták kerek 200 ponttal, a hatodik a Dacia Bigster lett (170 pont), míg a finalisták közül utolsóként a Renault 4 végzett (150 pont).
A CLA az első helyek szempontjából is tarolt. 22 zsűritag tette a személyes listáján a legkedvezőbb pozícióba. A C5 Aircross ebből az aspektusból jól szerepelt, mivel 15 elsőséget is begyűjtött, míg a harmadik legtöbb egységet a Grande Panda szerezte meg, szám szerint kilencet. Az Elroq alig maradt le, a csehek villanyautóját nyolcan tették első helyre, viszont az EV4-et csak ketten látták a legjobbnak, az R4-et pedig senki sem.
Hazánkat idén is ketten képviselték a zsűriben: Csikós Zsolt és Gajdán Miklós. Mindketten a végső győztest, a Mercedes-Benz CLA-t látták a legjobbnak a hét döntős közül.