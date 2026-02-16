Ez az európai ország megtiltaná a fiataloknak az éjszakai vezetést!

Egy törvénymódosítással megtilthatják a kezdő sofőrök számára az éjszakai vezetést egy európai országban, az érvelés szerint a saját érdekükben. Vajon átmegy a rostán a módosítás?
Bár az Európai Unió területén a tagállamok elfogadják a többi államban szerzett vezetői engedélyeket, valójában országonként jelentősen eltér ennek menete. Finnországban például csak 2018 óta engedélyezik 17 éves kortól a jogsi megszerzését (korábban 18 év volt az alsó korhatár), ezt pedig nem nézi mindenki jó szemmel - legalábbis egy felmérés szerint.
A megkérdezett fiatalok egyharmada úgy érzi, hogy túl könnyű jogosítványt szerezni Finnországban - derül ki a Fintraffic, az ország közlekedésirányítási ügynöksége által megrendelt felmérésből. A megkérdezett fiatalok egyharmada úgy véli, hogy a jogosítvány megszerzéséhez szükséges minimumszint túl alacsony. A közvélemény-kutatásban több mint 800, 15 és 24 év közötti személy véleményét gyűjtötték össze, akik közül 463-an rendelkeznek jogosítvánnyal. A vezetői engedély megszerzésének látszólagos könnyűsége komoly biztonsági aggályokat vet fel – írta Pasi Anteroinen, a Fintraffic vezérigazgatója egy sajtóközleményben, megjegyezve, hogy Finnország a fiatalok közlekedésbiztonsága terén elmarad a többi északi ország mögött. „Jelenleg túl rövid az oktatás. A javasolt törvénymódosítás három elméleti és egy gyakorlati, forgalomban megtett órával növelné a kötelező óraszámot. Bár a növekedés csekély, mégis egy lépés a helyes irányba” – véli Anteroinen.
„A fiatalokat érintő halálos közlekedési balesetek 40 százaléka éjszaka történik. Az éjszakai vezetési tilalom egyszerű módja annak, hogy megpróbáljuk megelőzni a halálos balesetek közel felét” – jegyezte meg Anteroinen. Ezt a megkérdezett fiatalok közel fele (45 százaléka) támogatta, míg 35 százalékuk ellenezte a 17 éves sofőrökre vonatkozó éjszakai vezetési tilalmat. Ha a parlament jóváhagyja, a jogszabályváltozás június 1-jén léphet hatályba.
Forrás: Traffix.hu - a közúti közlekedés hibabejelentő oldala. Ha zavar valami a közúti közlekedésben, nekik elmondhatod, ide kattinva