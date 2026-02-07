Ez lett az Év Autója Kínában!

Az AUDI E5 Sportback nyerte „Az Év Autója Kínában” díjat, amelyről az iparági média szakértőiből álló zsűri döntött. A négyajtós AUDI E5 Sportback egy teljesen elektromos, sportos fastback modell, amely akár 776 lóerő teljesítményre is képes és maximális hatótávja eléri a 770 kilométert. Négyféle hajtáslánc közül választhatnak a vásárlói, hátsókerék- vagy összkerékhajtással, amelyekkel akár 3,4 másodperc alatt gyorsíthatnak 0-ról 100 km/órára. Az új Advanced Digitized Platform (ADP) alapjaira épülő E5 Sportback a jövő generációs, hálózatba kapcsolt járműfunkciókat és a teljes járműre kiterjedő, távoli szoftverfrissítéseket is kínál.