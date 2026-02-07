Ez lett az Év Autója Kínában!

Mégsem csak a hazait szeretik Kínában?

Horváth András , , ,

Az Audi kínai piacra szánt márkájának bemutatkozó modellje elnyerte az egyik legtekintélyesebb autóipari elismerést.

Az AUDI E5 Sportback nyerte „Az Év Autója Kínában” díjat, amelyről az iparági média szakértőiből álló zsűri döntött. A négyajtós AUDI E5 Sportback egy teljesen elektromos, sportos fastback modell, amely akár 776 lóerő teljesítményre is képes és maximális hatótávja eléri a 770 kilométert. Négyféle hajtáslánc közül választhatnak a vásárlói, hátsókerék- vagy összkerékhajtással, amelyekkel akár 3,4 másodperc alatt gyorsíthatnak 0-ról 100 km/órára. Az új Advanced Digitized Platform (ADP) alapjaira épülő E5 Sportback a jövő generációs, hálózatba kapcsolt járműfunkciókat és a teljes járműre kiterjedő, távoli szoftverfrissítéseket is kínál.

