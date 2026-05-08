Így igázza le a világ autóiparát Kína: íme a Pekingi Autószalon, európai szemüvegen át!

2026. 05. 08.

A Geely meghívására látogathattam ki a 2026-os Pekingi Autószalonra, ahol teljesen új kontextusba került számomra a kínai autógyártás. Mutatom, hogy mit láttam a világ valaha volt legnagyobb autóipari kiállításán!

Kína felé veszi az irányt a Hyundai Ioniq: íme az új, futurisztikus villanyautóik

2026. 04. 10.

Lehullott a lepel a Hyundai Ioniq termékcsalád kínai újdonságairól, íme a Venus szedán és az Earth crossover!

Újabb kínai márka érkezett Magyarországra: ennyibe kerülnek a BAIC autói!

2026. 04. 01.

Az 1958-ban alapított vállalat négy modellel érkezik Magyarországra, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciát kínálnak az autókra.

Mi valóban nem kapunk a Volkswagen egyik legmenőbb SUV-jából?

2026. 03. 29.

Kínára szabott elektromos modell érkezik a Volkswagen és az XPeng együttműködéséből, modern szoftverrel, gyors töltéssel és olyan technikával, amit Európa egyelőre nem kap meg.

Hivatalos: egy komplett országból kivonul a Škoda!

2026. 03. 27.

Európában kifejezetten jól megy a Skoda szekere, azonban nem minden országban alakultak ennyire kedvezően az eladások, így inkább a kivonulás mellett döntöttek.

Nem kap Neue Klasse arcot az új 7-es BMW

2026. 03. 13.

A kínai piac igényeit szem előtt tartva, osztott lámpákkal és még nagyobb vesékkel érkezik a frissített 7-es BMW.

Kínában hamarosan tiltólistára kerülnek ezek a kormánykerekek!

2026. 02. 22.

Az új szabályozás szerint a gyártóknak változtatniuk kell a kormányok megjelenésén, hogy a vezetők nagyobb biztonságban legyenek.

Robog tovább a szabályozásvonat Kínában, most a fizikai gombok kerültek sorra!

2026. 02. 21.

A tervezet szerint a kínai autóipar 2026 nyarától akár véget is vethet a kizárólag érintőképernyős vezérlésnek.

Eladta az egymilliomodik kínai autóját ez a gyártó Európában!

2026. 02. 19.

2011 óta jelen vannak, ráadásul a név is komoly múltra tekint vissza, de még így is nagyon szép teljesítmény ez a mérföldkő az MG részéről.

Trójai falóvá válhat a Ford, kínai autókat gyártanának az USA-ban

2026. 02. 18.

Tovább gyűrűzik a pletyka a Ford és a kínai autógyártók partnerségéről, hiszen az európai piac után úgy tűnik, az amerikain is a nagy múltú vállalat hathatós segítségével válhat egyszerűvé az ázsiai márkák élete.

Kína bekeményített: változások jönnek az autóipari árháborúban!

2026. 02. 17.

Egyszerűen tarthatatlanná vált a kínai újautó-piacon az árháború. Ezért jön az új szabályozás, ami viszont még inkább a Kínán kívüli piacok felé tolhatja a gyártókat.

Több mint 265 ezer kilométert tett meg az elektromos Xiaomival, figyeld, mennyit degradálódott az aksi!

2026. 02. 11.

Hamar nagy siker lett a Xiaomi első autója, a SU7, azonban új típusoknál nagy kérdés, hogyan bizonyítanak a hosszútávú használat során. Egy felhasználó több mint 265 ezer kilométert tett meg saját modelljével, íme a konklúziók!

Ez lett az Év Autója Kínában!

2026. 02. 07.

Az Audi kínai piacra szánt márkájának bemutatkozó modellje elnyerte az egyik legtekintélyesebb autóipari elismerést.

Ez az első kínai autó a Gran Turismo 7-ben!

2026. 01. 31.

A Xiaomi SU7 Ultra az első kínai modell a népszerű játékban, ami komoly visszajelzés nemcsak a márkának, hanem az egész kínai autóiparnak.

Az Audi dizájnfőnöke is felszólalt a képernyők térhódítása ellen

2026. 01. 27.

Éles ellentétben áll az Audi fejes kijelentése a konkurens Mercedes-Benz irányvonalával, akik szerint továbbra is a képernyőké a jövő.

Kipróbáltuk az itthon kapható legnagyobb Chery modellt!

2026. 01. 18.

Jelenleg a Tiggo 9-es számít a Chery magyarországi kínálatában a csúcsmodellnek. De vajon méltó erre a címre? Milyen vele közlekedni? Máris mutatjuk!

Nagyon úgy tűnik, hogy eddig tartott a kínai villanyautókra kiszabott európai vám!

2026. 01. 13.

Eleinte büntetővámokkal próbálta megvédeni autóiparát az EU az olcsó kínai villanyautókkal szemben, most viszont úgy tűnik, más eszközhöz nyúlnak.

Ünnepelhetnek a németek: újra az élen az Audi Kínában

2026. 01. 05.

2025-ben végre visszatérhet a csúcsra a német márka: újra a FAW-Audi lett a legnépszerűbb a belső égésű motorral szerelt prémiumautók szegmensében a kínai eladások alapján.