2026. 05. 08.
Így igázza le a világ autóiparát Kína: íme a Pekingi Autószalon, európai szemüvegen át!
A Geely meghívására látogathattam ki a 2026-os Pekingi Autószalonra, ahol teljesen új kontextusba került számomra a kínai autógyártás. Mutatom, hogy mit láttam a világ valaha volt legnagyobb autóipari kiállításán!
2026. 04. 10.
Kína felé veszi az irányt a Hyundai Ioniq: íme az új, futurisztikus villanyautóik
Lehullott a lepel a Hyundai Ioniq termékcsalád kínai újdonságairól, íme a Venus szedán és az Earth crossover!
2026. 04. 01.
Újabb kínai márka érkezett Magyarországra: ennyibe kerülnek a BAIC autói!
Az 1958-ban alapított vállalat négy modellel érkezik Magyarországra, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciát kínálnak az autókra.
2026. 03. 29.
Mi valóban nem kapunk a Volkswagen egyik legmenőbb SUV-jából?
Kínára szabott elektromos modell érkezik a Volkswagen és az XPeng együttműködéséből, modern szoftverrel, gyors töltéssel és olyan technikával, amit Európa egyelőre nem kap meg.
2026. 03. 27.
Hivatalos: egy komplett országból kivonul a Škoda!
Európában kifejezetten jól megy a Skoda szekere, azonban nem minden országban alakultak ennyire kedvezően az eladások, így inkább a kivonulás mellett döntöttek.
2026. 03. 13.
Nem kap Neue Klasse arcot az új 7-es BMW
A kínai piac igényeit szem előtt tartva, osztott lámpákkal és még nagyobb vesékkel érkezik a frissített 7-es BMW.
2026. 02. 22.
Kínában hamarosan tiltólistára kerülnek ezek a kormánykerekek!
Az új szabályozás szerint a gyártóknak változtatniuk kell a kormányok megjelenésén, hogy a vezetők nagyobb biztonságban legyenek.
2026. 02. 21.
Robog tovább a szabályozásvonat Kínában, most a fizikai gombok kerültek sorra!
A tervezet szerint a kínai autóipar 2026 nyarától akár véget is vethet a kizárólag érintőképernyős vezérlésnek.
2026. 02. 19.
Eladta az egymilliomodik kínai autóját ez a gyártó Európában!
2011 óta jelen vannak, ráadásul a név is komoly múltra tekint vissza, de még így is nagyon szép teljesítmény ez a mérföldkő az MG részéről.
2026. 02. 18.
Trójai falóvá válhat a Ford, kínai autókat gyártanának az USA-ban
Tovább gyűrűzik a pletyka a Ford és a kínai autógyártók partnerségéről, hiszen az európai piac után úgy tűnik, az amerikain is a nagy múltú vállalat hathatós segítségével válhat egyszerűvé az ázsiai márkák élete.
2026. 02. 17.
Kína bekeményített: változások jönnek az autóipari árháborúban!
Egyszerűen tarthatatlanná vált a kínai újautó-piacon az árháború. Ezért jön az új szabályozás, ami viszont még inkább a Kínán kívüli piacok felé tolhatja a gyártókat.
2026. 02. 11.
Több mint 265 ezer kilométert tett meg az elektromos Xiaomival, figyeld, mennyit degradálódott az aksi!
Hamar nagy siker lett a Xiaomi első autója, a SU7, azonban új típusoknál nagy kérdés, hogyan bizonyítanak a hosszútávú használat során. Egy felhasználó több mint 265 ezer kilométert tett meg saját modelljével, íme a konklúziók!
2026. 02. 07.
Ez lett az Év Autója Kínában!
Az Audi kínai piacra szánt márkájának bemutatkozó modellje elnyerte az egyik legtekintélyesebb autóipari elismerést.
2026. 01. 31.
Ez az első kínai autó a Gran Turismo 7-ben!
A Xiaomi SU7 Ultra az első kínai modell a népszerű játékban, ami komoly visszajelzés nemcsak a márkának, hanem az egész kínai autóiparnak.
2026. 01. 27.
Az Audi dizájnfőnöke is felszólalt a képernyők térhódítása ellen
Éles ellentétben áll az Audi fejes kijelentése a konkurens Mercedes-Benz irányvonalával, akik szerint továbbra is a képernyőké a jövő.
2026. 01. 18.
Kipróbáltuk az itthon kapható legnagyobb Chery modellt!
Jelenleg a Tiggo 9-es számít a Chery magyarországi kínálatában a csúcsmodellnek. De vajon méltó erre a címre? Milyen vele közlekedni? Máris mutatjuk!
2026. 01. 13.
Nagyon úgy tűnik, hogy eddig tartott a kínai villanyautókra kiszabott európai vám!
Eleinte büntetővámokkal próbálta megvédeni autóiparát az EU az olcsó kínai villanyautókkal szemben, most viszont úgy tűnik, más eszközhöz nyúlnak.
2026. 01. 05.
Ünnepelhetnek a németek: újra az élen az Audi Kínában
2025-ben végre visszatérhet a csúcsra a német márka: újra a FAW-Audi lett a legnépszerűbb a belső égésű motorral szerelt prémiumautók szegmensében a kínai eladások alapján.