Felpörgött a karácsonyi hangulat az autóiparban is!

Alapvetően két irányból szokták a különböző autógyártók megközelíteni a karácsonyi kisfilmeket: vagy humoros vagy érzelmes videót forgatnak. Idén sincs ez másként. Az Audi egyértelműen az előbbi utat választotta, viszonylag egyszerű, mégis szellemes formában, mivel az örök klasszikus Jingle Bellst írták át a márka nevezéktanát beleszőve a szövegbe.A Ford a szervizszolgáltatását igyekezett bemutatni a Mikulással. A történet szerint az év egyetlen munkanapja után egy Broncóval tér haza, majd a márka egyik munkatársa érkezik a terepjáróért. Hogy pontosan hogyan kerül hozzá a kocsi kulcsa, az az alábbi videóból kiderül, akár nyelvtudás nélkül is.Az idei karácsony talán legviccesebb kisfilmjét a Mercedes hozta össze. A kisfilm története szerint a Mikulás a lehető legrosszabbkor betegszik meg, így a felesége kénytelen "beugrani" a helyére. A szánkó szerepét ezúttal egy AMG GT tölti be, míg a rénszarvasok helyére a márka különböző terepjárói ugrottak be.A spektrum másik végén a Chevrolet található, az amerikai gyártó ugyanis talán a 2025-ös ünnepi időszak legmeghatóbb kisfilmjét tette le az asztalra. A közel 3 és fél perces videóban egy házaspár útját követhetjük végig - természetesen a Chevy szabadidő-autójukban - amint régi emlékeket idéznek fel. A kisfilm megértése angol nyelvtudást igényel, de a YouTube automatikus fordítóját magyar nyelvre állítva feliratos formában is megtekinthető a kisfilm.Ugyancsak hasonló megoldással a Toyota reklámja is élvezhető, amely humoros formában mutatja be, ilyenkor mennyire nem egyszerű titkot tartani.