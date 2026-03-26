Megérkezett a Ford Transit City: elektromos városi munkagép, extrák nélkül

A Ford bemutatta a teljesen új, kifejezetten városi használatra fejlesztett elektromos áruszállítóját, a Transit Cityt. Az újdonság célja, hogy leegyszerűsítse a cégek elektromos átállását, miközben költséghatékony és azonnal munkára fogható megoldást kínál.

A Transit City egyik legfontosabb sajátossága az egyszerűsített kínálat. Kompakt L1H1 és nagyobb, L2H2 dobozos kivitelben, valamint fülkés alvázas változatban lesz rendelhető. A Ford minden fontos funkciót alapáron ad, így nincs szükség extralisták böngészésére. A raktér kialakítása a városi logisztika igényeire szabott. Egy tonnáig akár három Euro raklap szállítására is alkalmas.

A hajtásról egy 110 kW teljesítményű elektromotor gondoskodik, az energiát pedig egy 56 kWh kapacitású, lítium-vasfoszfát akkumulátor biztosítja. A gyártó adatai szerint a hatótáv elérheti a 254 kilométert, ami több mint elegendő a városi fuvarfeladatok döntő többségéhez. A gyorstöltés során 10-ről 80 százalékra akár 33 perc alatt feltölthető az akkumulátor.

A modell fejlesztésénél kiemelt szempont volt az üzemeltetési költségek csökkentése. Az elektromos hajtáslánc kevesebb karbantartást igényel, így a szervizköltségek akár 40%-kal alacsonyabbak lehetnek egy dízelhez képest. A két év vagy 40 000 kilométeres szervizintervallum tovább növeli a hatékonyságot.

A Transit City a modern technológiák terén is hozza az elvárható szintet. 12 colos érintőképernyő, vezetéstámogató rendszerek és egypedálos vezetés segíti a mindennapi munkát. Az előrendelések 2026 második negyedévében indulnak, az első példányok év végén érkezhetnek meg.