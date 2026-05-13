Autósvilág hírei2026. 05. 13.

134 km/órával húzott el a traffi előtt a VW sofőrje, a bírság sem maradt el!

Komoly sebességtúllépésekről közölt fotókat a rendőrség, azonban szerencsére a büntetés sem maradt el. Mutatjuk, mekkora büntetést kaphatnak a képeken szereplő autósok!

Gorzás Gergő
Egyetlen hét leforgása alatt 1712 gyorshajtást rögzítettek Bács-Kiskun vármegyében, ezek közül pedig 3 olyan kirívó volt, hogy a rendőrség úgy döntött, megosztja azokat. Két esetben is Volkswagen típusú gépkocsival sikerült összehozni a kelleténél nagyobb tempót: az 52. számú főúton 127 km/órával, míg az 53. számú főúton 134 km/órával hajtott el a sofőr a mérőműszer előtt - a legális 90 km/óra helyett. Mindkét esetben vélhetően 70 ezer forintos csekket kapnak majd az érintettek. Ugyancsak az 53-ason készült "drága" fotó egy Audiról is, amelynek sofőrje 123 km/órával hajtott el a traffi előtt. Bár a rendőrség nem közölte a bírság pontos összegét, a hatályos jogszabályok értelmében minden bizonnyal ezen gépkocsi üzembentartójának is 70 ezer forintról küldenek csekket.  
