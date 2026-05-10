Trónfosztás a Nürburgringen! Megdöntötték a Civic Type R rekordidejét

2026. 05. 10.

Új rekordot állított fel a Nürburgringen a Volkswagen Golf GTI Edition 50. A jubileumi modell a Honda Civic Type R 3 éve tartó uralmának vetett véget.

Annyit erősödött a forint, hogy olcsóbbak lesznek itthon a VW Csoport autói!

2026. 05. 08.

Rég látott magasságokban a forint, erre pedig szükségszerűen a piac is reagál. Hamarosan olcsóbban lehet majd a Porsche Hungariánál vásárolni. Íme a részletek és a pontos számok!

Gondoltad volna, hogy már ennyi villanyautót gyártott a BMW?

2026. 05. 08.

A BMW az elmúlt években végig határozottan kiállt álláspontja mellett a villanyosítás kapcsán, ez pedig úgy tűnik, mostanában fizetődik ki igazán.

A Skoda sikere sem húzza fel a VW Csoport eladásait: még durvább leépítések jöhetnek?

2026. 05. 05.

2026 első negyedévében a konszern szinte összes márkája visszaesést produkált, erre reagálva pedig újabb sötét felhők gyűltek a cégcsoport jövője felett.

Generációváltással felérő ráncfelvarrást kapott a Volkswagen ID.3!

2026. 04. 16.

Hivatalosan csak frissítés, valójában viszont generációváltásnak is elmenne az ID.3 megújulása, ugyanis az autó minden egyes pontját továbbfejlesztette a márka. Íme a részletek!

A Volkswagen utolsó utáni esélye? Teszten az új T-Roc!

2026. 04. 15.

Tévedtek az Európai gyártók: már nem elég a több évtizedes múlt és a nagy név a sikerhez. Az új T-Roc a Volkswagen válasza az egyre terjeszkedő konkurenciára!

Új SUV-ot dobhat piacra a VW, nem fogod kitalálni, kik lehetnek a célközönség!

2026. 04. 08.

Bár a Volkswagen csupán néhány hónapja jelentette be a Touareg megszűnését, felröppent a pletyka, rövidesen visszatérhet a típusnév, csak épp egészen más formában. Úgy tűnik, a találgatások nem voltak alaptalanok.

Álcázott Octaviák és felmatricázott Suzukik? Mutatjuk a több száz új rendőrautót!

2026. 04. 02.

A rendőrség járműparkja 264, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács járműparkja pedig 5 új autóval bővült, mutatjuk milyen autók segítik a gyors reagálást és a biztonságos szolgálatellátást!

Mi valóban nem kapunk a Volkswagen egyik legmenőbb SUV-jából?

2026. 03. 29.

Kínára szabott elektromos modell érkezik a Volkswagen és az XPeng együttműködéséből, modern szoftverrel, gyors töltéssel és olyan technikával, amit Európa egyelőre nem kap meg.

Tovább öregedett a hazai autópark: ennyi idős ma egy átlagos autó Magyarországon!

2026. 03. 24.

Februárban több mint 82 ezer használt személyautó talált új gazdára Magyarországon. Továbbra is a Volkswagen vezeti a márkák versenyét, ám sajnos egyre idősebb autók mozgatják a hazai piacot.

Fejtetőn felejtett Passatot találtak az udvarban: nem fogod elhinni, hogy került oda!

2026. 03. 23.

Egy férfi bement a rendőrségre, hogy bejelentsen egy autólopást, a tettest pedig gyakorlatilag azonnal meg is találták a zalai rendőrök.

Új arcot kapott a Volkswagen Multivan! Íme az első fotók!

2026. 03. 22.

2026-ban rengeteg újdonság érkezik a Volkswagen háza táján - többek között a megújult Multivan is.

Gondoltad volna, hogy ezekből a villanyautókból fogyott Európában a legtöbb februárban?

2026. 03. 20.

A villanyautók mezőnyében ismét a Tesla vezet, de néhány meglepő szereplő így is akad a top 10-ben.

Álcázva vezettük a Volkswagen vadiúj SUV-ját! Tényleg megéri rá várni?

2026. 03. 20.

Vaskos álcafólia alatt vezettük a Volkswagen ID. Cross egyik prototípusát, amelynek sorozatgyártott változata még az idén érkezik a kereskedésekbe. De mit érdemes tudni az újdonságról? Íme a részletek!

Kanyarodósávban előzte a sort, kitalálod, milyen autó elé sorolt vissza?

2026. 03. 18.

Az csak egy dolog, hogy szabálytalankodott a Passat CC sofőrje: ennél komolyabb problémát is találtak az egyenruhások, amikor megállították.

Mint a jó bor: 5 hétköznapi autó, ami csak nemesedett a korral

2026. 03. 17.

Már évtizedek óta róják az utakat a mai gyűjteményünk főhősei, a népszerűségük mégsem csökken: íme a bizonyíték, hogy nem csak a méregdrága sportautók öregedhetnek jól!

Így szerepelt az új VW T-ROC a jávorszarvasteszten!

2026. 03. 15.

Egy nagyfelnis, R-Line modell vizsgázott a bóják között. Vajon, hogyan boldogult? Mutatjuk!

Újabb fontos mérföldkövet ünnepelhet a VW Csoport! Íme a konkrét számok!

2026. 03. 08.

Történelmi mérföldkövet ért el a Volkswagen: leszállították a négymilliomodik tisztán elektromos autót!