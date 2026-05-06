gyorshajtás

2026. 05. 06.
Hiába égett a féklámpa, így is 134 km/órával mérte be a traffi! Súlyos bírság lett a vége!
Nehéz logikus magyarázot találni arra, miért száguldozik valaki 134 km/órával lakott területen belül, még akkor is, ha a település végét jelző tábla már a látómezején belül van. A rendőrök éppen ezért meg is állították az elkövetőt, akit alaposan meg is büntettek.
2026. 04. 22.
Videó: nem nézte meg milyen autót előz, csúnyán ráfázott!
Újabb felháborító videót tett közzé a rendőrség, azonban ezúttal dolgozott a karma, nem úszta meg következmények nélkül az elkövető.
2026. 04. 22.
Dobozossal duplázott rá a megengedett sebességre, a büntetés sem maradt el!
Ismét közzétette szokásos heti összesítőjét a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Íme a legdurvább gyorshajtások a múlt hétről!
2026. 04. 17.
50 helyett 126 km/órával száguldott Szabolcsban! A lehető legnagyobb bírságot kapta!
Újabb fotót posztolt a rendőrség egy szemtelenül gyorshajtó sofőrről, a képen szereplő autós a maximum bírságot kapta.
2026. 04. 16.
Hiába szólt a rendőrség a traffikról, mégis száguldozott, közel félmillió forintos bírság lett a vége!
Közel a megengedett triplájával száguldozott egy Audi sofőrje Zalaegerszegen, tette mindezt a Speedmarathon idején, így szerencsére még időben lekapcsolták a rendőrök.
2026. 04. 14.
Sorra fotózták a 150 km/óra fölötti tempóval száguldókat Vas vármegyében!
Jó pár komoly gyorshajtást rögzített az elmúlt időszakban Vas vármegyében a rendőrség, ennek megfelelően a bírság sem lehetett apró összeg.
2026. 04. 13.
Ismét akcióban a ROADPOL
A magyar rendőrség a mai naptól, egyhetes, országos sebességellenőrzési akciót indít, amelynek célja a gyorshajtók kiszűrése és a balesetek számának csökkentése.
2026. 04. 11.
50 helyett 145 km/órával száguldott: mutatjuk, mennyit kapott érte!
Itt már nem volt kérdés, hogy a lehető legmagasabb gyorshajtási csekket kapja-e a Mercedes-Benz vezetője.
2026. 04. 10.
50 helyett 112 az Audival: kitalálod, mennyi a bírság?
Újabb felháborító gyorshajtási fotót tettek közzé az egyenruhások: mutatjuk, hogy mennyibe került a mutatvány!
2026. 04. 09.
Videó: a kerékpárúton menekült a rendőrök elől, végül a csalitosban kapták el!
A dunaújvárosi rendőrök a szolgálati autóban ülve rögzítették annak a férfinak a menekülését, akit végül egy mezőn fogtak el.
2026. 04. 08.
115 km/órával fotózták le Tompa belterületén, ekkora bírság lett a vége!
Ismét a német gyártmányú autókkal sikerült összehozni a legnagyobb mértékű szabálysértéseket Bács-Kiskun vármegyében.
2026. 04. 04.
Tényleg lassúak a villanyautók? 90 helyett 152 km/órával fotózták le a Kia EV6-ot!
Te tisztában vagy vele, hogy mégis mennyi a bírság, hogyha valaki ilyen mértékben lépi túl a sebességhatárt? Mutatjuk a választ!
2026. 04. 02.
Tényleg erre kell a 480 lóerős BMW? 143 km/órával mérték be a faluban!
A megengedett sebesség közel háromszorosával fotózták le az egyenruhások ezt az M4-es BMW-t Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.
2026. 04. 01.
Ráduplázott a legális sebességre, ekkora bírságot kell fizetnie!
Csak a múlt héten több mint 1000 gyorshajtást rögzítettek Bács-Kiskun vármegyében a hatóságok, ebből hármat meg is osztottak a nyilvánossággal.
2026. 03. 31.
Íme a konkrét számok! Emiatt történik jelenleg a legtöbb közúti baleset Magyarországon!
Rendszeresen közöl részletes statisztikákat a rendőrség a közúti balesetek kapcsán, a 2026 februárjáról készült beszámolóból pedig egyértelműen kiderült, milyen okból történik a legtöbb karambol hazánkban.
2026. 03. 27.
Most akár Te is beleszólhatsz, hova álljanak ki a rendőrök traffizni!
Idén is megszervezi Speed Marathon elnevezésű műveletét a rendőrség, amelynek keretében a legtöbb traffipaxot bevetik egy 24 órás akció keretében. Íme a részletek!
2026. 03. 27.
Nem zavarta a mögötte érkező rendőrautó: figyeld, mit művelt a sportkocsi sofőrje!
A közúti jelzések egyértelműek voltak, a szabálytalan sofőr ugyanakkor úgy gondolta, rá ezek nem vonatkoznak, viszont nem sokáig élhetett ebben a hitben.
2026. 03. 26.
Egy gyorshajtási fotó, ami nem csak a tempó miatt volt drága! Te látod a problémát?
A sebességhatárt is átlépte, ám ennél jóval súlyosabb kihágásokat is elkövetett az Opel Astra sofőrje: mutatjuk a videót!