gyorshajtás

2026. 05. 06.

Hiába égett a féklámpa, így is 134 km/órával mérte be a traffi! Súlyos bírság lett a vége!

Nehéz logikus magyarázot találni arra, miért száguldozik valaki 134 km/órával lakott területen belül, még akkor is, ha a település végét jelző tábla már a látómezején belül van. A rendőrök éppen ezért meg is állították az elkövetőt, akit alaposan meg is büntettek.

2026. 04. 22.

Videó: nem nézte meg milyen autót előz, csúnyán ráfázott!

Újabb felháborító videót tett közzé a rendőrség, azonban ezúttal dolgozott a karma, nem úszta meg következmények nélkül az elkövető.

2026. 04. 22.

Dobozossal duplázott rá a megengedett sebességre, a büntetés sem maradt el!

Ismét közzétette szokásos heti összesítőjét a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Íme a legdurvább gyorshajtások a múlt hétről!

2026. 04. 17.

50 helyett 126 km/órával száguldott Szabolcsban! A lehető legnagyobb bírságot kapta!

Újabb fotót posztolt a rendőrség egy szemtelenül gyorshajtó sofőrről, a képen szereplő autós a maximum bírságot kapta.

2026. 04. 16.

Hiába szólt a rendőrség a traffikról, mégis száguldozott, közel félmillió forintos bírság lett a vége!

Közel a megengedett triplájával száguldozott egy Audi sofőrje Zalaegerszegen, tette mindezt a Speedmarathon idején, így szerencsére még időben lekapcsolták a rendőrök.

2026. 04. 14.

Sorra fotózták a 150 km/óra fölötti tempóval száguldókat Vas vármegyében!

Jó pár komoly gyorshajtást rögzített az elmúlt időszakban Vas vármegyében a rendőrség, ennek megfelelően a bírság sem lehetett apró összeg.

AI generált tartalom. Illusztráción egy magar rendőr sebességmérés közben.

2026. 04. 13.

Ismét akcióban a ROADPOL

A magyar rendőrség a mai naptól, egyhetes, országos sebességellenőrzési akciót indít, amelynek célja a gyorshajtók kiszűrése és a balesetek számának csökkentése.

2026. 04. 11.

50 helyett 145 km/órával száguldott: mutatjuk, mennyit kapott érte!

Itt már nem volt kérdés, hogy a lehető legmagasabb gyorshajtási csekket kapja-e a Mercedes-Benz vezetője.

2026. 04. 10.

50 helyett 112 az Audival: kitalálod, mennyi a bírság?

Újabb felháborító gyorshajtási fotót tettek közzé az egyenruhások: mutatjuk, hogy mennyibe került a mutatvány!

2026. 04. 09.

Videó: a kerékpárúton menekült a rendőrök elől, végül a csalitosban kapták el!

A dunaújvárosi rendőrök a szolgálati autóban ülve rögzítették annak a férfinak a menekülését, akit végül egy mezőn fogtak el.

2026. 04. 08.

115 km/órával fotózták le Tompa belterületén, ekkora bírság lett a vége!

Ismét a német gyártmányú autókkal sikerült összehozni a legnagyobb mértékű szabálysértéseket Bács-Kiskun vármegyében.

2026. 04. 04.

Tényleg lassúak a villanyautók? 90 helyett 152 km/órával fotózták le a Kia EV6-ot!

Te tisztában vagy vele, hogy mégis mennyi a bírság, hogyha valaki ilyen mértékben lépi túl a sebességhatárt? Mutatjuk a választ!

2026. 04. 02.

Tényleg erre kell a 480 lóerős BMW? 143 km/órával mérték be a faluban!

A megengedett sebesség közel háromszorosával fotózták le az egyenruhások ezt az M4-es BMW-t Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

2026. 04. 01.

Ráduplázott a legális sebességre, ekkora bírságot kell fizetnie!

Csak a múlt héten több mint 1000 gyorshajtást rögzítettek Bács-Kiskun vármegyében a hatóságok, ebből hármat meg is osztottak a nyilvánossággal.

2026. 03. 31.

Íme a konkrét számok! Emiatt történik jelenleg a legtöbb közúti baleset Magyarországon!

Rendszeresen közöl részletes statisztikákat a rendőrség a közúti balesetek kapcsán, a 2026 februárjáról készült beszámolóból pedig egyértelműen kiderült, milyen okból történik a legtöbb karambol hazánkban.

2026. 03. 27.

Most akár Te is beleszólhatsz, hova álljanak ki a rendőrök traffizni!

Idén is megszervezi Speed Marathon elnevezésű műveletét a rendőrség, amelynek keretében a legtöbb traffipaxot bevetik egy 24 órás akció keretében. Íme a részletek!

2026. 03. 27.

Nem zavarta a mögötte érkező rendőrautó: figyeld, mit művelt a sportkocsi sofőrje!

A közúti jelzések egyértelműek voltak, a szabálytalan sofőr ugyanakkor úgy gondolta, rá ezek nem vonatkoznak, viszont nem sokáig élhetett ebben a hitben.

2026. 03. 26.

Egy gyorshajtási fotó, ami nem csak a tempó miatt volt drága! Te látod a problémát?

A sebességhatárt is átlépte, ám ennél jóval súlyosabb kihágásokat is elkövetett az Opel Astra sofőrje: mutatjuk a videót!