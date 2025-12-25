Gondoltad volna, hogy így lopják el a legtöbb autót itthon?

Bár Magyarországon az autólopás nem számít gyakori bűnténynek, még így is évente több száz autó tűnik el. De mely márkákra utaznak a bűnözők? Hogyan viszik el a gépjárműveket? Íme a válaszok!
Szeptember végéig 353 autólopást jelentettek Magyarországon 2025-ben, ezzel máris meghaladta a jogtalan eltulajdonítások száma a 2023-as adatot (335 db), de a 2024-es mutatóhoz is rendkívül közel lehet az idei szám - derül ki a Pénzcentrum.hu cikkéből. A portál ezzel együtt kiemelte, hazánkban a többi európai országhoz mérten is alacsonynak mondható a személygépkocsi lopások száma. Az elmúlt 20 évben ráadásul komoly fordulat állt be a bűnözők működésében: a 2000-es években még messze Budapestről tűnt el a legtöbb gépkocsi, idén viszont a bejelentett autólopások közel 70 százalékát "vidéken" valósították meg.
Márkákra lebontva 2025-ben eddig 25 Opelre adtak ki körözést lopás miatt, Fordra és Suzukira egyaránt 21-et, Volkswagenre pedig 18-at. Renault-ból igazoltan 12 tűnt el, Audiból és Peugeot-ból 11-11, BMW-ből 10, Fiatból és Toyotából pedig 9 - derül ki a szakportál összesítéséből. A Pénzcentrum arról is ír, hogy a lista második felében felbukkan többek között a Mercedes-Benz, a Hyundai, a Škoda, vagy épp a Lada is.
A portál által leírtak alapján idén is a legbanálisabb okból történt a legtöbb lopás, vagyis a tulaj egyszerűen őrizetlenül nyitva hagyta a gépjárművet, nem ritkán a kulccsal együtt, szabad prédát teremtve a bűnözőknek. Emellett a közterületen tárolt roncsok, illetve alacsony értékű autók eltulajdonítása is kedvelt gyakorlat, míg a kis számban eltulajdonított fiatalabb gépkocsikat többségében az alkatrészekért lopják el, ezzel "olcsóbbá téve" a jogilag tiszta autók javítását.