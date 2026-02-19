HiÃ¡ba a keresztezÅ‘dÃ©s elÅ‘tt letÃ¡masztott rendÅ‘rautÃ³, fÃ©kezÃ©s nÃ©lkÃ¼l hajtott Ã¡t a piroson!

Az eset HajdÃºbÃ¶szÃ¶rmÃ©nyben tÃ¶rtÃ©nt, az egyik lÃ¡mpÃ¡s keresztezÅ‘dÃ©sben. A rendÅ‘rautÃ³ fedÃ©lzeti kamerÃ¡ja Ã¡ltal rÃ¶gzÃ­tett felvÃ©telen jÃ³l kivehetÅ‘, amint az egyik sofÅ‘r fÃ©kezÃ©s nÃ©lkÃ¼l hajt Ã¡t a piros jelzÃ©sen. Az Ãºt szÃ©lÃ©n Ã¡llÃ³ rendÅ‘rautÃ³ban Ã¼lÅ‘ egyenruhÃ¡sok azonnal Ã¼ldÃ¶zÅ‘be vettÃ©k, majd rÃ¶videsen fÃ©lre is Ã¡llÃ­tottÃ¡k. A szabÃ¡lysÃ©rtÃ©s a gÃ©pkocsit vezetÅ‘ fÃ©rfinak 80 ezer forintjÃ¡ba kerÃ¼lt, valamint 8 bÃ¼ntetÅ‘pontot is rÃ¶gzÃ­tettek a jogosÃ­tvÃ¡nya mellett. A HajdÃº-Bihar vÃ¡rmegyei rendÅ‘rsÃ©g tÃ¡jÃ©koztatÃ¡sa szerint a jÃ¡rÅ‘rÃ¶knek csak annyit mondott az elkÃ¶vetÅ‘: "ezt benÃ©ztem".