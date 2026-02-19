HiÃ¡ba a keresztezÅ‘dÃ©s elÅ‘tt letÃ¡masztott rendÅ‘rautÃ³, fÃ©kezÃ©s nÃ©lkÃ¼l hajtott Ã¡t a piroson!

MÃ©g a rendÅ‘rÃ¶k sem akartÃ¡k elhinni, milyen sztoikus nyugalommal ignorÃ¡lta a tilos jelzÃ©st

GorzÃ¡s GergÅ‘ 0 , , , ,

Az egyenruhÃ¡sok is megdÃ¶bbentek, miutÃ¡n egy autÃ³s a hatÃ³sÃ¡gi jelzÃ©st viselÅ‘ rendÅ‘rautÃ³ jelenlÃ©tÃ©ben fÃ©kezÃ©s nÃ©lkÃ¼l hajtott Ã¡t a piroson. Most kÃ¶zzÃ©tettÃ©k a teljes felvÃ©telt, Ã­me!

Az eset HajdÃºbÃ¶szÃ¶rmÃ©nyben tÃ¶rtÃ©nt, az egyik lÃ¡mpÃ¡s keresztezÅ‘dÃ©sben. A rendÅ‘rautÃ³ fedÃ©lzeti kamerÃ¡ja Ã¡ltal rÃ¶gzÃ­tett felvÃ©telen jÃ³l kivehetÅ‘, amint az egyik sofÅ‘r fÃ©kezÃ©s nÃ©lkÃ¼l hajt Ã¡t a piros jelzÃ©sen. Az Ãºt szÃ©lÃ©n Ã¡llÃ³ rendÅ‘rautÃ³ban Ã¼lÅ‘ egyenruhÃ¡sok azonnal Ã¼ldÃ¶zÅ‘be vettÃ©k, majd rÃ¶videsen fÃ©lre is Ã¡llÃ­tottÃ¡k. A szabÃ¡lysÃ©rtÃ©s a gÃ©pkocsit vezetÅ‘ fÃ©rfinak 80 ezer forintjÃ¡ba kerÃ¼lt, valamint 8 bÃ¼ntetÅ‘pontot is rÃ¶gzÃ­tettek a jogosÃ­tvÃ¡nya mellett. A HajdÃº-Bihar vÃ¡rmegyei rendÅ‘rsÃ©g tÃ¡jÃ©koztatÃ¡sa szerint a jÃ¡rÅ‘rÃ¶knek csak annyit mondott az elkÃ¶vetÅ‘: "ezt benÃ©ztem".

You May Also Like

Olyan gyorsan ment az M2-es BMW-vel, hogy a traffi is alig tudta lefotÃ³zni!

GorzÃ¡s GergÅ‘ 0

Hangos kipufogÃ³ miatt ugrottak a forgalmik: Ã­me az Ãºjabb nagy fogÃ¡s!

NÃ©meth KornÃ©l 0

Annyira berÃºgott, hogy a rendÅ‘rÃ¶k szeme lÃ¡ttÃ¡ra hajtott nyÃ­legyenesen a villanyoszlopnak!

GorzÃ¡s GergÅ‘ 0
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hÃ­rlevelÃ¼nkre, hogy azonnal Ã©rtesÃ¼lj a legfrissebb Ã©s legnÃ©pszerÅ±bb cikkekrÅ‘l, amint megjelennek az AutÃ³navigÃ¡toron!

Feliratkozom a hÃ­rlevÃ©lre

VÃ©lemÃ©ny, hozzÃ¡szÃ³lÃ¡s?