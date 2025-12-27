Ilyen a KGM új pickupja!

Megmutatták a KGM Musso új arcát

Horváth András , ,

Aktuális formanyelvéhez szabta a KGM a Musso pickup arculatát, ám biztosan lesznek olyanok, akik más márkák modelljeinek vonalait is felfedezni vélik az új Mussóban

Kétféle orrkialakítással érkezik majd a friss KGM Musso, de mind a kettőben közös a hatalmas hűtőmaszk és a fényszórók közötti világító, de tagolt fényhíd, ami egyeseket a Jeep modellekre emlékeztet. Hátul hatalmas KGM feliratot nyomtak a plató ajtajának műanyag betétjébe, a lámaptestekkel viszont nem nagyon tudtak játszadozni, de ez a pickupoknál mindig nehéz, így inkább a lámpatesteken belüli fényeket próbálták egyedivé tenni.   Az utastérről még nem mutattak képeket, ám valószínűleg a digitalizáció jegyében alakították át. Januárban részletesebben is megmutatják az autót, akkor biztosan kiderülnek további részletek és technikai adatok.

