Ilyen a KGM új pickupja!

Kétféle orrkialakítással érkezik majd a friss KGM Musso, de mind a kettőben közös a hatalmas hűtőmaszk és a fényszórók közötti világító, de tagolt fényhíd, ami egyeseket a Jeep modellekre emlékeztet. Hátul hatalmas KGM feliratot nyomtak a plató ajtajának műanyag betétjébe, a lámaptestekkel viszont nem nagyon tudtak játszadozni, de ez a pickupoknál mindig nehéz, így inkább a lámpatesteken belüli fényeket próbálták egyedivé tenni.Az utastérről még nem mutattak képeket, ám valószínűleg a digitalizáció jegyében alakították át. Januárban részletesebben is megmutatják az autót, akkor biztosan kiderülnek további részletek és technikai adatok.