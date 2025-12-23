Ilyen autóból fogyott a legtöbb novemberben a hazai újautó-piacon!

Továbbra ez a hajtáslánctípus dominál Magyarországon

Gorzás Gergő 0 , ,

Közzétették a legfontosabb számokat novemberre vonatkozóan Európa újautó-piacáról, így az is kiderült, hazánkban milyen autókból helyezték a legtöbbet forgalomba. Íme a részletek!

887 491 személygépkocsit vettek nyilvántartásba Európában idén novemberben, 2,1 százalékkal többet, mint tavaly ilyenkor. 2025 első tizenegy hónapját összesítve is növekedés tapasztalható, igaz alig, mindössze 1,4 százalékos - derült ki az ACEA friss jelentéséből. Novemberben is a hibridekből fogyott a legtöbb (a teljes piac 34 százaléka), ezt követően jönnek a benzinesek (23,3%), majd a tisztán elektromosok (21,3%). A PHEV-ek népszerűsége tovább nőtt, így novemberben az EU-ban már 10,3 százalékot hasítottak ki maguknak, ellenben a gázolajosok részesedése marginálisra szűkült, 7,9 százalékra. A 100 százalékot a 3,2 százalék alternatív hajtású autó teszi teljessé. Magyarországon némiképp eltérő módon oszlanak meg az arányok. A HEV-ek nálunk még az EU-s átlagnál is komolyabb előnyre tettek szert (51,6%). Hazánkban is a benzinesek állnak a második helyen (23,7 %), majd jelentős eltérés, hogy a dízelmotoros autók a harmadikok (9,4%), csak ezt követően jönnek a BEV (7,9%), a PHEV (7%), illetve az alternatív hajtásúak (0,3%). Novemberben gyakorlatilag stagnált a hazai újautó-piac a múlt év azonos időszakához képest, hiszen csupán kerek 1 százalékos növekedés történt. Az első 11 hónapot vizsgálva nagyobb az elmozdulás, mivel az eddig nyilvántartásba vett 117 510 gépkocsi 7,1 százalékos plusz 2024 januártól novemberig tartó szakaszához képest.

