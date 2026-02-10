Ilyet se mindennap lÃ¡tni: autÃ³utat nyitottak az Ã©sztek a befagyott tengeren!

TÅ‘lÃ¼nk Ã©szakra egÃ©szen mÃ¡st Ã©rtenek a vastag jÃ©gtakarÃ³ alatt, az Ã©sztek nem csak korcsolyÃ¡znak, autÃ³znak is a tengeren

GorzÃ¡s GergÅ‘ 0 , , , , ,

MagyarorszÃ¡gon legfeljebb a Balatonon lehetne prÃ³bÃ¡lkozni autÃ³val, Ã‰sztorszÃ¡gban viszont a tenger fagyott be annyira, hogy simÃ¡n rÃ¡ merik engedni a gÃ©pkocsikat.

Alapesetben komp szokott kÃ¶zlekedni azon a 17 kilomÃ©ter hosszÃº szakaszon Ã‰sztorszÃ¡gban Saaremaa Ã©s Hiiumaa kÃ¶zÃ¶tt, ahol most az autÃ³k a jÃ©gpÃ¡ncÃ©lon tudjÃ¡k le az utat. A balti Ã¡llam kÃ©t legnagyobb szigetÃ©t Ã¶sszekÃ¶tÅ‘ szakaszon ideiglenesen kÃ¶zlekedÃ©si tÃ¡blÃ¡kat is kihelyeztek, Ã­gy kÃ¶nnyÃ­tve a tÃ¡jÃ©kozÃ³dÃ¡st - Ã­rta meg az IdÅ‘kÃ©p. A portÃ¡l felhÃ­vta rÃ¡ a figyelmet, Ã‰sztorszÃ¡gban ezt leszÃ¡mÃ­tva is kijelÃ¶lt jÃ©gÃºt-hÃ¡lÃ³zat mÅ±kÃ¶dik, feltÃ©ve ha a tenger jÃ©gvastagsÃ¡ga elÃ©ri a kellÅ‘ Ã©rtÃ©ket. A leghosszabb szakasz a szÃ¡razfÃ¶ld Ã©s Hiiumaa szigete kÃ¶zÃ¶tt hÃºzÃ³dik 25 kilomÃ©ter hosszan, de van Ãºt Saaremaa, Vormsi Ã©s Kihnu felÃ© is. A kÃ¼lÃ¶nleges Ãºt viszont nem mindennapi szabÃ¡lyok betartÃ¡sÃ¡val hasznÃ¡lhatÃ³ csak. Nem meglepÅ‘ mÃ³don csak bizonyos Ã¶ssztÃ¶meg alatt vehetik igÃ©nybe a gÃ©pkocsik, sÅ‘t, a kÃ¶vetÃ©si tÃ¡volsÃ¡got is szigorÃºan nÃ©zik. Emellett fontos, hogy a sofÅ‘r vagy 25 km/Ã³ra alatt, vagy 40 Ã©s 70 km/Ã³ra kÃ¶zÃ¶tti tempÃ³val kÃ¶zlekedhet, mivel kÃ©t tartomÃ¡ny kÃ¶zÃ¶tt az autÃ³ Ã¡ltal keltett rezonancia Ã©s hullÃ¡mzÃ¡s tÃ¶rheti Ã¶ssze a legnagyobb valÃ³szÃ­nÅ±sÃ©ggel a jeget - Ã­rja az IdÅ‘kÃ©p.

You May Also Like

Erre a veszÃ©lyre figyelsz-e, amikor kamionok kÃ¶rnyÃ©kÃ©n autÃ³zol?

NÃ©meth KornÃ©l Erre a veszÃ©lyre figyelsz-e, amikor kamionok kÃ¶rnyÃ©kÃ©n autÃ³zol? bejegyzÃ©shez a hozzÃ¡szÃ³lÃ¡sok lehetÅ‘sÃ©ge kikapcsolva

JÃ©gre parkolni soha nem jÃ³ Ã¶tlet

BalÃ¡zs 1
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hÃ­rlevelÃ¼nkre, hogy azonnal Ã©rtesÃ¼lj a legfrissebb Ã©s legnÃ©pszerÅ±bb cikkekrÅ‘l, amint megjelennek az AutÃ³navigÃ¡toron!

Feliratkozom a hÃ­rlevÃ©lre

VÃ©lemÃ©ny, hozzÃ¡szÃ³lÃ¡s?