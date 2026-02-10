Ilyet se mindennap lÃ¡tni: autÃ³utat nyitottak az Ã©sztek a befagyott tengeren!

Alapesetben komp szokott kÃ¶zlekedni azon a 17 kilomÃ©ter hosszÃº szakaszon Ã‰sztorszÃ¡gban Saaremaa Ã©s Hiiumaa kÃ¶zÃ¶tt, ahol most az autÃ³k a jÃ©gpÃ¡ncÃ©lon tudjÃ¡k le az utat. A balti Ã¡llam kÃ©t legnagyobb szigetÃ©t Ã¶sszekÃ¶tÅ‘ szakaszon ideiglenesen kÃ¶zlekedÃ©si tÃ¡blÃ¡kat is kihelyeztek, Ãgy kÃ¶nnyÃtve a tÃ¡jÃ©kozÃ³dÃ¡st - Ãrta meg az IdÅ‘kÃ©p
. A portÃ¡l felhÃvta rÃ¡ a figyelmet, Ã‰sztorszÃ¡gban ezt leszÃ¡mÃtva is kijelÃ¶lt jÃ©gÃºt-hÃ¡lÃ³zat mÅ±kÃ¶dik, feltÃ©ve ha a tenger jÃ©gvastagsÃ¡ga elÃ©ri a kellÅ‘ Ã©rtÃ©ket. A leghosszabb szakasz a szÃ¡razfÃ¶ld Ã©s Hiiumaa szigete kÃ¶zÃ¶tt hÃºzÃ³dik 25 kilomÃ©ter hosszan, de van Ãºt Saaremaa, Vormsi Ã©s Kihnu felÃ© is.
A kÃ¼lÃ¶nleges Ãºt viszont nem mindennapi szabÃ¡lyok betartÃ¡sÃ¡val hasznÃ¡lhatÃ³ csak. Nem meglepÅ‘ mÃ³don csak bizonyos Ã¶ssztÃ¶meg alatt vehetik igÃ©nybe a gÃ©pkocsik, sÅ‘t, a kÃ¶vetÃ©si tÃ¡volsÃ¡got is szigorÃºan nÃ©zik. Emellett fontos, hogy a sofÅ‘r vagy 25 km/Ã³ra alatt, vagy 40 Ã©s 70 km/Ã³ra kÃ¶zÃ¶tti tempÃ³val kÃ¶zlekedhet, mivel kÃ©t tartomÃ¡ny kÃ¶zÃ¶tt az autÃ³ Ã¡ltal keltett rezonancia Ã©s hullÃ¡mzÃ¡s tÃ¶rheti Ã¶ssze a legnagyobb valÃ³szÃnÅ±sÃ©ggel a jeget - Ãrja az IdÅ‘kÃ©p.