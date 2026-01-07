Íme a 2026-os Világ Év Autója díj jelöltjei!

Idén is átadják a Világ Év Autója díjat, amelyet 2025-ben az abszolút kategóriában a Kia EV3 kaparintott meg
. A dél-koreai márka idén is esélyes, ráadásul mindjárt két típussal is, hiszen az EV4 és az EV5 is ott van a finalisták között. Az "anyavállalat", a Hyundai szintén két autóval képviselteti magát: a nálunk is kapható Ioniq 9-cel, illetve az Európában nem forgalmazott Palisade SUV-val. A "végső" 10-ben emellett még feltűnik az Audi Q5/SQ5, a debreceni gyártású BMW iX3, a BYD Seal 6 DM-i, az új Mercedes-Benz CLA, illetve a Nissan Leaf és a Toyota RAV4 új generációja is.
Ahogyan eddig is, úgy most is lesznek kategóriagyőztesek. A "világ elektromos járműve" díjra az Audi A6 e-tron/S6 e-tron, a második generációs BMW iX3, a Hyundai Ioniq 9, a Mercedes-Benz CLA, illetve a Nissan Leaf esélyes.
A "világ luxusautója" kategóriában már több, számunkra ismeretlen típus is felbukkan. Itt is jelölt az Audi A6 e-tron/S6 e-tron, sőt, a belső égésű motoros A6/S6 páros is, illetve a Volvo ES90 is. Nálunk ugyan egyik sem kapható, de attól a Cadillac Vistiq és a Lucid Gravity is versenyben a kategóriagyőzelemért.
A "világ sportautója" (World Performance Car) díjra a BMW M2 CS, a Chevrolet Corvette E-Ray, a Defender OCTA, a Hyundai Ioniq 6 N, illetve a Mercedes-AMG GT 63 Pro maradt esélyes. Végül, de nem utolsósorban a "világ városi autója" kategóriában is hirdetnek győztest. Itt az Alfa Romeo Junior, a Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV, a (Nio) Firefly, a Hyundai Venue és a Wuling Binguo / Ari Poly ötös közül kerül ki a győztes.
Természetesen idén is dönt a zsűri "az év legjobb autódizájnjáról" is. Ebben a kategóriában a (Nio) Firefly, a Kia PV5, a Lynk & Co 08, a Mazda 6e (vagy kínai nevén EZ-6), illetve a Volvo ES90 maradt harcban.
A végső győztesekről idén egy 98 autóipari újságíróból álló zsűri dönt, akik összesen 33 országot képviselnek. Magyarországról ezúttal senki sem ül az ítészek közé. A különböző kategóriák győzteseit április elsején fogják ismertetni a New York-i Autószalon keretében, de előtte, még március harmadikán közzéteszik a top 3 névsorát.