Immár biztos: ekkortól olcsóbban lehet parkolni Magyarországon a fizetős övezetekben!

Ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk,
2026 elején megszűnik a mobilos parkolás után fizetendő igazságtalan kényelmi díj, vagyis hamarosan nem lesz különbség árban az érmealapú és az okostelefonos fizetési mód között.
A módosítás március 16-án lép életbe - jelentette be Facebook-oldalán Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős államtitkár
. Vagyis a változtatás értelmében jövő hónap közepétől eltűnik az ehhez használatos alkalmazásokból a 100-200 forint között alakuló kényelmi díj, de SMS-ben szedik be az említett dátumtól. Az államtitkár szerint ezzel az intézkedéssel évi 3,5 milliárd forint maradhat pluszban az autósoknál.