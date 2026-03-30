Itthon is beárazták az új "fapados" Fiatot! Jóval olcsóbb, mint az eddigi változatok!

Meglepő gyorsasággal árazta be itthon a Fiat az új 600-ast, hiszen nagyjából másfél hete jelentették be a szóban forgó verziót. A legfontosabb újítás kívülről gyakorlatilag láthatatlan, hiszen az új verzió ugyanazokkal a felszereltségi szintekkel lesz rendelhető, mint a lágy hibrid és az elektromos 600-as.

A legfontosabb különbség a hajtásláncban keresendő, hiszen az új 600-asban nincs semmiféle villanyos rásegítés, kizárólag az 1,2 literes, 100 lóerős, háromhengeres motor mozgatja az autót, illetve a hatgangos kéziváltó is újdonság a korábbiakhoz képest. Természetesen az ezzel járó kompromisszumok az árban is jelentkeznek.

Jelenleg is fut a Fiat "Dolce Vita hetek" promóciója, amelynek keretében minden 600-asra 1,1-1,3 millió forintos kedvezményt adnak. Így aktuálisan a Pop felszereltséggel már 7 690 000 forinttól vihető a sima benzines 600-as (viszonyításképpen a 110 lóerős lágy hibrid 8 690 000 forinttól indul). Eggyel feljebb lépve az Icon csomagért minimum 8 190 000 forintot kell fizetni, ez pedig ugyancsak egymillióval kevesebb, mint amennyit az mHEV-ért kérnek. Érdekesség, hogy a sima benzines kínálat csúcsán elhelyezkedő LaPrima és Sport felszereltséggel egyaránt 8 990 000 forintért vihető haza a különböző extrák nélkül a 100 lóerős 600-as.