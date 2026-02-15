Ízelítő a Ferrari első, teljesen elektromos autójából

A Ferrari végre bemutatta az első képeket az elektromos sportautójáról, ám ezek egyelőre csak az utasteret ábrázolják. Korábban megszokhattuk, hogy az elnevezések többnyire valamely műszaki egységre vagy technikai sajátosságra utaltak, most azonban ezzel a hagyománnyal szakítottak. Az új modell a Luce nevet viseli, amely olaszul fényt jelent, és a Ferrari értelmezésében ez már egy új technológiai korszak szimbóluma. A fejlesztés során a Ferrari már öt éve együttműködik a LoveFrom kreatív stúdióval, amelyet Sir Jony Ive – aki 2022-ig az Apple formatervezéséért felelt – és Marc Newson alapított. Az utastér kialakításánál az volt a cél, hogy egyszerre legyen jelen a klasszikus, akár retrónak is nevezhető Ferrari-karakter és az új elektromos korszak megjelenése. Az érintőképernyőt fizikai kapcsolók egészítik ki, az összhatás letisztult és modern. Külön érdekesség, hogy a modell üvegkulccsal indul, az indítást követően az ügyesen megtervezett, analógnak tűnő, mégis digitális műszerfal azonnal életre kel. A Ferrari Luce külső formáját várhatóan 2026 májusában, Olaszországban mutatják be. Kíváncsian várjuk, milyen látványt álmodtak meg az autóhoz Maranellóban.