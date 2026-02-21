Különleges, limitált szériás Corvette érkezik!

A Chevy bemutatta a Corvette Z06 Bathurst 12 Hour Specialty Edition modellt, amelyből mindössze 12 darab készül, és kizárólag Ausztráliában, illetve Új-Zélandon lesz elérhető.A limitált széria megszületésének apropója gyorsan kiderül az autó nevéből. A Corvette versenyekre szánt változata, a Z06 GT3.R a 12 órás bathursti 12 órás versenyen debütált, ahol a Pro-Am kategóriában a 2. helyen végzett, összetettben pedig a 14. pozíciót szerezték meg.Ennek a versenynek és versenyautónak a tiszteletére ksézül sorszámozott, utcai Corvette, amelyben az 5,5 literes, szívó V8-as motor a maga 670 lóerejével 2,6 másodperc alatt gyorsítja a vasat 0–100 km/h-ra, a végsebessége pedig 320 km/h.