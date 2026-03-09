2026. 03. 09.
Beszakadt az út Budapesten: elnyelte a kátyú az autót!
Beszakadt az út egy autó alatt a XVI. kerületben: csőtörés miatt szivárgó víz mosta ki az alsóbb rétegeket. Mutatjuk a friss fotókat!
2026. 02. 21.
Különleges, limitált szériás Corvette érkezik!
A Corvette új különkiadása egyedi felszereltségével a versenypályák hangulatát hozza el a mindennapokba.
2026. 01. 31.
Túlságosan halk, ezért kénytelen visszahívni ezt a villanyautót a gyártó!
Meglepő indokkal indított visszahívási programot egyik típusára az autógyártó. A problémát az okozza, hogy a modell nem elég hangos, így nem felel meg a hatályos jogszabályoknak.
2025. 08. 07.
Új világrekord! Egy töltéssel 1705 kilométert tett meg ez a villanyautó!
Elképesztő rekordot állított fel egy elektromos pickup, ugyanis két töltés között 1705 kilométeres hatótávot sikerült kisajtolni belőle.
2024. 11. 24.
30 ezer villanyautót dob a használtpiacra a Hertz
Hatalmas veszteséggel zárta a harmadik negyedévet a Hertz, ami jórészt az elektromos autók értékvesztésének köszönhető.
2024. 09. 26.
Videón a nulla csillagos Chevy töréstesztje!
Latin-Amerikának is saját NCAP tesztje van, amin most csúnyűn elhasalt egy csokornyakkendős modell.
2024. 09. 23.
Itt a friss értékvesztési lista, tarolnak a villanyautók
A degradálódó akkumulátor és az elhalálozó inverter cseréje nem olcsó mulatság, amit úgy tűnik a piac is beárazott.
2024. 08. 11.
22 év után leállt a Chevrolet Lacetti gyártása
Még idén is húszezer példányt el tudtak passzolni a korántsem fiatal autóból.
2024. 04. 22.
Tetőn ért célba a Chevy! Csak egy szokásos NASCAR befutó
Na jó, a célvonalat épp az oldalán csúszva szelte át a 7-es Camaro, de a teljes borulás sem maradt ki a receptből. Nézd meg te is a NASCAR Cup legutóbbi versenyének eszement befutóját!
2024. 02. 17.
Soha nem jártunk még akkora autókkal, mint most
A centik bővülése nem csak a tömegre van rossz hatással, hanem a városok erősen korlátozott kapacitása is egyre kevesebb autónak elegendő.
2024. 01. 08.
Ezektől az autóktól búcsúztunk 2023-ban!
A búcsú mindig szomorú, főleg akkor, ha már-már legendás státuszba emelkedett járművektől kell elköszönni. 2023-ban több ilyen modellnek is befejeződött a gyártása, akad köztük olyan is, amely 47 év után vonul nyugdíjba.
2024. 01. 04.
Mexikóban a Halálos Iramban filmekből tanulnak autót lopni
Nem sikerült lemásolni a Halálos Iramban vonatrablós jelenetét: mindkét autót összetörték, amihez hozzányúltak, majd üres kézzel távoztak az autótolvajok Mexikóban.
2023. 12. 18.
Gyászjelentés: az utolsó Chevy Camaro is legördült a szalagról
Elérkezett a póniautók hanyatlásának következő fejezete. Valószínűleg a legtöbb autórajongó elmorzsol most egy könnycseppet.
2023. 11. 18.
Unatkozott a Covid alatt, ezért épített egy utcai dodzsemet
Rengeteg új hobbit szült a vírus, a bezártsággal töltött hónapokat mindenki máshogy vészelte át, van aki utcán is legálisan használható óriás dodzsemet épített.
2023. 11. 09.
Mennyire biztonságosak az amerikai pickupok?
Népszerű pickupokat tesztelt az amerikai IIHS, amely szigorú töréstesztjeiről is híres. Most sem kímélték a vasakat, mutatjuk a videókat.
2023. 08. 19.
Máris kidurrant a villanyautó-lufi? Nem várt számok érkeztek
Évről-évre erőteljesen növelték piaci részesedésüket a villanyautók, de úgy tűnik, hogy a tengerentúlon elérte jelenlegi határait a villanyautózás.
2023. 08. 12.
Hat különleges veteránjától válik meg a Vasember
A Vasember sztárja az autós műsorok területén is kipróbálta magát, a Downey’s Dream Car sorozat júniusban került képernyőre.
2023. 07. 08.
Kockákból ölt testet a klasszikus Chevrolet Corvette
Újabb taggal bővül a Lego Icons sorozat, több más ismert modell mellé érkezik az 1961-es Chevrolet Corvette.