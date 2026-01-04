Már 14 éve a BMW a legvonzóbb nemzetközi munkáltató

Munkatársai számára a BMW évről évre megbízható partnernek bizonyul, kiváltképp a globális gazdasági bizonytalanságok idején. Ezt számos felmérés igazolja, amelyek 2025-ben ismét a müncheni vállalatot ismerték el az egyik legvonzóbb munkáltatóként.

A nemzetközi munkáltatók vonzerejét mérő tanulmányok iránymutatójaként a Trendence Professionals Barometer idén körülbelül 18 000 németországi frissdiplomás körében végzett felmérést. A BMW Group e tekintetben ismét a legnépszerűbb munkáltatónak bizonyult – sorozatban tizennegyedik alkalommal. 2025-ben a bajor prémiumgyártó más globális, piacspecifikus felmérésben is a legvonzóbb munkaadóként szerepelt, így többek között a Universum „Most Attractive Employers in Europe 2025” és a Forbes nemzetközi „World’s Best Employers” felmérésében is. A BMW Group nem csupán prémium termékeket kínál munkatársainak, hanem izgalmas munkaterületeket is az olyan jövőbeli témákban, mint a mesterséges intelligencia, az elektromos mobilitás és a digitalizáció. Mindezt átlagot meghaladó javadalmazás és széleskörű extra juttatások egészítik ki, mobilitási és egészségügyi ajánlatokkal, valamint személyes és szakmai fejlődési lehetőségekkel. A BMW Group nemzetközi szinten is az egyik legnépszerűbb munkaadó. A Universum hat nagy európai gazdaság több mint 64 000 diákja körében végezte el „Most Attractive Employers in Europe 2025” felmérését, amelyben a leendő mérnökök a BMW Groupot világszerte a hetedik helyre pozícionálták. A müncheni központú vállalatcsoport emellett az informatikai és üzleti hallgatók körében a világ 18 legjobb munkáltatója közé is bekerült. Sőt mi több, a BMW Group az abszolút ötödik helyet hódította el a Forbes nemzetközi „World’s Best Employers” felmérésén, amelyet 50 ország 300 000 szakemberének visszajelzései alapján állítottak össze. Ezzel a BMW Group nem csupán a legjobb autógyártóként végzett e nemzetközi rangsorban, de a legjobban teljesítő német és európai vállalatként is. A külső megítélés a munkatársak körében végzett felmérések eredményeivel is összhangban van: a BMW Group munkatársainak 92 százaléka büszke arra, hogy részese a vállalatnak, 87 százalékuk pedig ajánlaná is munkahelyként a müncheni központú vállalatcsoportot. Forrás: BMW

