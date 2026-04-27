Mégsem Magyarországon lesz az MG-t is birtokló SAIC első európai gyára?

Továbbra is napirenden a SAIC Csoportnál az európai gyár építése, amely segítségével a kínai gyártó megkerülhetné az EU villanyautókra vonatkozó büntetővámját, amely minden az ázsiai országból importált EV-t érinti, ráadásul a különadók megállapításánál éppen a SAIC esetében fogott a "legvastagabban" a döntéshozók tolla (45,3 százalékos vámot számolnak fel autónként). A konszernhez tartozik, a múlt hónapban is a legnépszerűbb kínai márkának számító MG, az almárkájaként működő IM, az itthon főként pickupjairól ismert Maxus, valamint további 5, a hazai piacon ismeretlen gyártó is.

Bár az európai üzem létrehozása már évek óta téma a SAIC háza táján, még most sincs végleges döntés a befektetés méretéről, a gyártási kapacitásról, illetve arról sem, pontosan mikor kezdődhet meg a termelés. Ugyanakkor az ügyre rálátó, anonimitást kérő források szerint a korábbi hírekkel ellentétben nem Magyarországon fog felépülni az üzem, helyette Spanyolország lehet a befutó - írta meg az Automotive News Europe a Bloomberg értesüléseire hivatkozva. A portál több ízben is kereste a SAIC-ot és az MG-t is, viszont hivatalos válasz egyik féltől sem érkezett, így egyelőre érdemes erős fenntartásokkal kezelni a megjelent információkat.

Legutóbb márciusban nyilatkozott az ügyben William Wang, az MG európai ügyekért felelős igazgatója, aki akkor azt mondta az Automotive News Europe portálnak, a 300 ezres eladási mutatók indokolttá teszik az itteni gyár létesítését, majd hozzátette, már "szűkítették a listát" a potenciális helyszínekre vonatkozóan, a termelés pedig már a következő év elején elindulhat, viszont ennél konkrétabbat akkor sem árult el.