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Autósvilág hírei2026. 06. 13.

24 villanyautót hajtottak lemerülésig ideális körülmények között! Meglepő eredmények születtek!

Ezúttal kedvező időjárási körülmények között igyekeztek letesztelni, mennyire áll közel a különböző villanyautók WLTP szerinti hatótávja a valóshoz. Mutatjuk az eredményeket!

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Gorzás Gergő
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A Norvég Automobil Szövetség rendszeresen szervez úgynevezett „El Prix eseményeket, amelyek keretében a legújabb villanyautókat merítik nullára, majd hasonlítják össze a valós hatótávot a WLTP ciklus szerint számolttak. Legutóbb múlt télen szerveztek ilyen eseményt – az akkori eredmények IDE KATTINTVA érhetőek el -a – 32 Celsius-fokos norvég télben. Ezúttal az időjárás kegyesebb volt a mezőnyhöz, ami a hatótávokon is meglátszik, hiszen több típus is túlteljesítette a gyári értéket.  
Típusnév  WLTP szerinti hatótáv (km) A teszt során teljesített hatótáv (km) különbség (%)
Toyota bZ4X 506 506 0
KGM Musso EV 379 369 -2,6
Xpeng X9 580 646 +11,4
Smart #5 540 556 +3
BMW iX3 770 781 +1,4
MG S6 EV 485 502 +3,5
Changan Deepal S05 445  431 -3,1
Mercedes-Benz CLA 708 675 -4,7
Mercedes-Benz GLB 563 593 +5,3
Mercedes-Benz GLC 643 665 +3,4
Kia EV4 594 575 -3,2
Kia EV5 520 509 -2,1
Kia PV5 412 420 +1,9
Mazda 6e 479 485 +1,3
Hyundai Inster 360 373 +3,6
Hyundai Ioniq 9 600 566 -5,7
Polestar 3 625 601 -3,8
BYD Atto 3 EVO 470 460 -2,1
Lucid Gravity 748 720 -3,7
Toyota C-HR+ 607 587 -3,3
 
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