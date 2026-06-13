Autósvilág hírei2026. 06. 13.
24 villanyautót hajtottak lemerülésig ideális körülmények között! Meglepő eredmények születtek!
Ezúttal kedvező időjárási körülmények között igyekeztek letesztelni, mennyire áll közel a különböző villanyautók WLTP szerinti hatótávja a valóshoz. Mutatjuk az eredményeket!
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|Típusnév
|WLTP szerinti hatótáv (km)
|A teszt során teljesített hatótáv (km)
|különbség (%)
|Toyota bZ4X
|506
|506
|0
|KGM Musso EV
|379
|369
|-2,6
|Xpeng X9
|580
|646
|+11,4
|Smart #5
|540
|556
|+3
|BMW iX3
|770
|781
|+1,4
|MG S6 EV
|485
|502
|+3,5
|Changan Deepal S05
|445
|431
|-3,1
|Mercedes-Benz CLA
|708
|675
|-4,7
|Mercedes-Benz GLB
|563
|593
|+5,3
|Mercedes-Benz GLC
|643
|665
|+3,4
|Kia EV4
|594
|575
|-3,2
|Kia EV5
|520
|509
|-2,1
|Kia PV5
|412
|420
|+1,9
|Mazda 6e
|479
|485
|+1,3
|Hyundai Inster
|360
|373
|+3,6
|Hyundai Ioniq 9
|600
|566
|-5,7
|Polestar 3
|625
|601
|-3,8
|BYD Atto 3 EVO
|470
|460
|-2,1
|Lucid Gravity
|748
|720
|-3,7
|Toyota C-HR+
|607
|587
|-3,3
G
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