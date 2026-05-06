2026. 05. 06.
Hivatalos: Európa is megkapja a Nissan frissített SUV-ját! Íme a legfontosabb részletek!
Már korábban megmutatták az Ariya frissített változatát, viszont a márka csak most jelentette be, Európa is megkapja a ráncfelvarrott kivitelt.
2026. 05. 06.
Vajon lehetne esélye a Geely által bemutatott szedánnak Európában is?
Komoly erődemonstrációt tartott a Pekingi Autószalonon a Geely, a standuk kiemelt helyén pedig egy szedánt állítottak ki. De mit lehet róla tudni? Íme a részletek!
2026. 05. 02.
905 millió forintnyi összeget fizettek ezért a BYD gyármányú autóért! De mi került rajta ennyibe?
Az elmúlt években a BYD a globális terjeszkedésen túl számos, eddig számára ismeretlen szegmensben is igyekezett megvetni a lábát. Nem tudni, hosszú távon hogyan sikerül nekik, de az már most biztos, történelmet írtak.
2026. 04. 21.
Beárazták itthon a Subaru új SUV-ját! Rögtön 1 millió forintos kedvezményt adnak rá!
Újabb szabadidő-autóval bővült a Subaru magyarországi modellpalettája, íme az Uncharted pontos árai!
2026. 04. 20.
Tartotta a szavát a Hyundai! Tényleg megcsinálták az Ioniq 3-at!
A koncepcióautót már hónapokkal ezelőtt bemutatták, a végleges változatot viszont csak most prezentálta a Hyundai.
2026. 04. 15.
Emelte a tétet a Nissan: íme a harmadik generációs Juke!
Ahogyan azt a Nissan korábban ígérte, a Juke legújabb generációja már csak és kizárólag tisztán elektromos hajtásláncot kap, de aki belső égésű motorosra vágyik, egy ideig még annak sem kell aggódnia.
2026. 04. 09.
Megérkezett Magyarországra a Fiat apró négykerekűje! 4,4 millió forintot kérnek érte!
Hazánkban is rendelhető a Fiat Topolino, az olasz márka kis mopedautója. Íme a legfontosabb tudnivalók róla!
2026. 04. 09.
Ilyen lett a legújabb Cupra!
Nem csak a Cupra, hanem az egész Volkswagen konszern számára történelmi léptékű a Raval bemutatkozása, hiszen ez az első modell, amely a vadiúj padlólemezre épül.
2026. 04. 03.
3 millió forintos kedvezménnyel indul itthon az új Mitsubishi SUV forgalmazása!
Közzétette a Mitsubishi az új Eclipse Cross magyarországi árlistáját, amelyben komoly akciókkal találkozni. Íme a pontos összegek!
2026. 03. 29.
Mi valóban nem kapunk a Volkswagen egyik legmenőbb SUV-jából?
Kínára szabott elektromos modell érkezik a Volkswagen és az XPeng együttműködéséből, modern szoftverrel, gyors töltéssel és olyan technikával, amit Európa egyelőre nem kap meg.
2026. 03. 22.
Ilyen a tisztán elektromos Toyota C-HR! Érdemes lecsapni rá a mostani árkedvezménnyel?
Nagyon sokat vár a Toyota a C-HR+-tól, hiszen egy jól csengő típus kapott tisztán elektromos alternatívát. De a neven túl van bármi közös a két típusban? Íme a válasz!
2026. 03. 20.
Álcázva vezettük a Volkswagen vadiúj SUV-ját! Tényleg megéri rá várni?
Vaskos álcafólia alatt vezettük a Volkswagen ID. Cross egyik prototípusát, amelynek sorozatgyártott változata még az idén érkezik a kereskedésekbe. De mit érdemes tudni az újdonságról? Íme a részletek!
2026. 03. 19.
Beárazták itthon a Toyota új SUV-ját! Íme a pontos ára!
Hazánkban is rendelhetővé vált a Toyota bZ4X megnyújtott változata, a Touring néven futó szabadidő-autó.
2026. 03. 18.
Itt a második újabb kori Neue Klasse! Íme a vadiúj BMW i3!
A debreceni gyártású iX3-at egy szedán, az i3 követi a sorban a második Neue Klasse termékcsaládban. Íme a legfontosabb információk az újonnan bemutatott BMW-ről!
2026. 03. 18.
Gyári tuningot kapott a Ford Capri, már rendelhető is itthon, íme az ára!
Bemutatkozott az eddigi legsportosabb külsővel rendelkező Ford Capri SUV-kupé, amely többek között versenycsíkokat, de még egy méretes hátsó szárnyat is kapott.
2026. 03. 11.
Ezek az új Škodák érkeznek Magyarországra a közeljövőben!
Két vadiúj modell már biztosan érkezik Magyarországra a Škodától az idei évben, azonban az újdonságok sora messze nem áll meg itt. Mutatjuk, mi várható a csehektől a közeljövőben!
2026. 03. 10.
Megérkezett Magyarországra az új Nissan Micra! Íme a pontos árak és az első benyomások!
Hazánkba is leszállították a hatodik generációs Nissan Micra első pédányait, nekünk pedig lehetőségünk volt az elsők között beülni az újdonságba.
2026. 03. 05.
Bemutatkozott a frissített Born! Többé nem csak az emblémájában Cupra!
Eddig a Born kakukktojás volt a Cupra modellpalettáján, hiszen az emblémán kívül kevés stílusjegyet hordozott magán a márka aktuális identitásából. A ráncfelvarrással viszont ennek vége, íme a spanyolok megújult elektromos autója!