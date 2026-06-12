10 millió forint alatti áron nyit Magyarországon az új Leapmotor! Íme a pontos összeg!

Többször is írtunk már a Leapmotor B05-ről, legutóbb április végén. Már akkor jeleztük
, a típus biztosan érkezik Magyarországra, a bevezető kampány pedig nemrég hivatalosan is kezdetét vette. Ennek keretében június 11-től rendelhető az autó bruttó 9 990 000 forintos áron, ugyanakkor csak augusztus 31-ig lehet ennyiért megvásárolni az újdonságot. Azt egyelőre nem árulta el a Leapmotor hazai importőre, ezt követően mennyiért lehet majd hozzájutni a B05-höz, de jelenleg még a különböző felszereltségek pontos ára is ismeretlen.
A hátsókerék-meghajtású modell 218 lóerős teljesítményre és 240 newtonméter nyomatékra képes. Ehhez társul alapesetben az 56,2 kilowattórás akkumulátor 401 kilométeres várható hatótávval, vagy a ProMax csomag esetén 67,1 kilowattórás aksi, amely 482 kilométerre elegendő hatótávot képes tárolni – legalábbis a gyártó szerint. DC oszlopon legfeljebb 174 kilowattal tölthető, 30-ról 80 százalékra mindössze 17 perc alatt. A 9 990 000 forintos vételár szinte biztosan a kisebb aksis kivitelre vonatkozik, bár ezt egyelőre nem erősítették meg.