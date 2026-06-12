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Autósvilág hírei 2026. 06. 12.

10 millió forint alatti áron nyit Magyarországon az új Leapmotor! Íme a pontos összeg!

Befért 10 millió forint alá a Leapmotor B05, azonban érdemes sietni a vásárlással, mivel csak korlátozott ideig lehet ezen az áron beszerezni.