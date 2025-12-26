Mesterséges intelligenciával tervezhettek új Forester generációt a Subaru rajongók

A Subaru Forester jelenlegi generációja még csak két éve jelent meg, ám már zajlik a következő fejlesztése. A hivatalos tervezési folyamat zárt ajtók mögött zajlik, ám eközben a Subaru egy poénos felhívással a rajongókhoz és a mesterséges intelligenciához fordult, hogy ők is megmutathassák az elképzeléseiket a típus jövőjét illetően. A kezdeményezés a 2025-ös Subaru School Festival 2025 keretében zajlott, amelyet november 23-án rendeztek Japánban. A résztvevőket arra kérték, hogy mesterséges intelligencia segítségével alkossák meg saját futurisztikus Forester koncepcióikat.Több tucat beküldött pályamű közül a Subaru leszűkítette a listát a tíz legnépszerűbbre, és közösségi szavazást indított, hogy kiválasszák a győztest. A szavazás csak a Subaru online közösségének regisztrált tagjai számára nyitott. Néhány látványterv valamelyik korábbi Forester generációból indult ki, más esetekben pedig teljesen elszabadult a készítők és a számítógép fantáziája, az alábbi galériát végigpörgetve megnézhetitek a kiválasztott 10 alkotást.