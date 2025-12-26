Mesterséges intelligenciával tervezhettek új Forester generációt a Subaru rajongók
A mesterséges intelligenciával karöltve a nevezők a jövő Foresterét dzsungeltankká és guruló desszertté alakították egy a gyártó által szervezett dizájnverseny alkalmából.
Több tucat beküldött pályamű közül a Subaru leszűkítette a listát a tíz legnépszerűbbre, és közösségi szavazást indított, hogy kiválasszák a győztest. A szavazás csak a Subaru online közösségének regisztrált tagjai számára nyitott. Néhány látványterv valamelyik korábbi Forester generációból indult ki, más esetekben pedig teljesen elszabadult a készítők és a számítógép fantáziája, az alábbi galériát végigpörgetve megnézhetitek a kiválasztott 10 alkotást.