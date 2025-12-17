Mintha ott sem lett volna a gyalogos, úgy hajtott át a zebrán a kamion! Ez lett a vége!

Semmilyen hajlandóságot nem mutatott a hivatásos sofőr az elsőbbségadásra, végül pórul járt

Gyakorlatilag tudomást sem vett a gyalogosról a kamionos, pechére a zebra előtt álló gépkocsi fedélzeti kamerája rögzítette az esetet, így a felelősségre vonás nem maradhatott el. Íme a videó!

A gyalogos-átkelőhelyeken a hatályos KRESZ szerint a járókelőknek elsőbbséget kell biztosítani, így értelemszerűen olyan sebességgel kell megközelíteni a zebrát, hogy a gépjármű meg tudjon állni - ahogyan azt a jogszabály 43. § (2) pontja egyértelműen ki is mondja. Ezt a rendelkezést sértette meg annak a nyerges vontatónak a sofőrje, aki Zirc belterületén nem adta meg az elsőbbséget a balról érkező gyalogosnak, aki szerencsére időben észlelte, hogy a teherautó nem fog megállni, így nem is lépett ki elé. A - vélhetően - civil jellegű rendőrautóból viszont a menetrögzítő kamera felvette az esetet, így az egyenruhások intézkedtek is a járművezetővel szemben. Hogy pontosan milyen bírságot kapott, arról nem közölt részleteket a rendőrség.

