Nem érdekelte a tilos jelzés: kitalálod, milyen autó állt a szomszéd sávban?

Az egyenruhások az ünnepek alatt sem pihentek, ám sajnos a bírságolásnál jóval fontosabb feladataik is akadtak. 11 balesetnél helyszíneltek, 4 személyt fogtak el, 9 főt állítottak elő, családon belüli erőszak miatt pedig 4 esetben intézkedtek. Karácsonykor összesen 140 bejelentés érkezett a Veszprém vármegyei rendőrség ügyeletére, ám még így is sikerült pofátlan szabálytalankodókat lencsevégre kapni a járőrautók menetrögzítő kameráival. A leglátványosabb felvételt alább láthatjátok, a balra kanyarodó sáv kimondottan hosszú piros jelzésének kellős közepén, lassítás nélkül, nagy sebességgel hajtott át a kereszteződésen egy autó. A szomszéd sávban a civil járőrautóból figyelő egyenruhások természetesen utána eredtek, és még karácsonyi ajándékot is vittek magukkal egy friss, ropogós csekk formájában. Ugye, milyen figyelmesek?