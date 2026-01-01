Nem érdekelte a tilos jelzés: kitalálod, milyen autó állt a szomszéd sávban?

Itt sem a Télapó ruhája volt piros: így kell több tízezer forintot kidobni az ablakon!

Németh Kornél 0 , , , , , , ,

A Veszprém vármegyei rendőröknek az ünnepek idején sem kellett kutatni a szabálytalan autósok után, újabb sofőr nyúlhatott mélyen a zsebébe.

Az egyenruhások az ünnepek alatt sem pihentek, ám sajnos a bírságolásnál jóval fontosabb feladataik is akadtak. 11 balesetnél helyszíneltek, 4 személyt fogtak el, 9 főt állítottak elő, családon belüli erőszak miatt pedig 4 esetben intézkedtek. Karácsonykor összesen 140 bejelentés érkezett a Veszprém vármegyei rendőrség ügyeletére, ám még így is sikerült pofátlan szabálytalankodókat lencsevégre kapni a járőrautók menetrögzítő kameráival. A leglátványosabb felvételt alább láthatjátok, a balra kanyarodó sáv kimondottan hosszú piros jelzésének kellős közepén, lassítás nélkül, nagy sebességgel hajtott át a kereszteződésen egy autó. A szomszéd sávban a civil járőrautóból figyelő egyenruhások természetesen utána eredtek, és még karácsonyi ajándékot is vittek magukkal egy friss, ropogós csekk formájában. Ugye, milyen figyelmesek?

You May Also Like

Óriási tempóval száguldott a lakóházak között, komoly bírság lett a vége!

Gorzás Gergő 0

Szilveszterkor külföldön vezetsz? Erre nagyon figyelj!

Gorzás Gergő 0

Karácsonykor sem lassított mindenki, durva gyorshajtásokat füleltek le!

Gorzás Gergő 0
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?