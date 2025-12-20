Nevet vált a Magyar Autóklub

A névváltás időszerű, hiszen az autóklub már 2020 óta foglalkozik a mikromobilitással, Magyarországon az elsők között felismerve, hogy a közlekedés jövője túlmutat az autózáson. A folyamatosan változó közlekedési környezetben - amelyben egyre nagyobb szerepet kapnak az alternatív járművek és mobilitási formák - a szervezet a klasszikus autós érdekképviseleten túlmutató feladatokat vállalt. Tevékenységét kiterjesztette az autókon kívüli közlekedési eszközöket használókra is, "hiszen az utakon minden közlekedő közös térben, egymásra figyelve vesz részt a forgalomban".

Céljuk, hogy mobilitási klubként átfogó támogatást nyújtsanak a közlekedés szabályozása, a műszaki segítségnyújtás és a szemléletformálás terén, ennek részeként aktívan részt vesznek a jogszabályi környezet korszerűsítésében, valamint közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai oktatásokkal segítik a biztonságos közlekedést - ismertették.

Hozzátették, hogy a fenntartható mobilitás érdekében szakmai konferenciákat szerveztek, nyílt napjaikon pedig évek óta lehetőséget biztosítanak a mikromobilitási eszközök kipróbálására. Felhívták a figyelmet arra, hogy az autóklub segélyszolgálata már a kerékpárosokra is kiterjed, a MultiRider közlekedésbiztonsági verseny pedig második éve mutatja be a különböző közlekedési módok együttélésének fontosságát. A névváltozás egyértelmű üzenet: a Magyar Autóklub már nem csupán az autósokért dolgozik, hanem minden közlekedőért - áll a közleményben, amely szerint az új név bevezetését arculatfrissítés is kíséri.