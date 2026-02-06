Nyélgázon hajtott át a piroson, pechére a rendőrségi drón mindent rögzített!

A drón továbbra is az egyik, ha nem a legnehezebben észrevehető megfigyelőeszköz, hiszen szinte lehetetlen észlelnie a sofőrnek - ezt pedig az egyenruháson rendszeresen ki is használják. Valószínűleg a felvételen szereplő SUV vezetője sem gondolta, éppen az égből figyelik. A gépkocsi sofőrje ugyanis a piros lámpát látva ahelyett, hogy megállt volna, nagy gázt adott, majd a jobbra kanyarodó sávban kikerülve a szabályosan eljáró autóst balra fordult. Ami ezt követően történt, azon még a drónkezelő is meglepődött: csupán a kereszteződés után lévő benzinkútig hajtott, majd megállt tankolni. Az üzemanyag vételezést megelőző manőversorozat a sofőrnek 80 ezer forintba került, valamint 8 büntetőponttal is "gazdagabb" lett, sőt, a rendőrök még szabálysértési feljelentést is tettek ellene - derült ki a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség bejegyzéséből.