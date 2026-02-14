Ők meglépték! Jönnek a start-stop rendszer nélküli autók?

A modern autók már dugig vannak olyan vezetőtámogató rendszerekkel, ami a legtöbb sofőrt néha az őrületbe kergeti, ilyen például a start-stop rendszer. Technikailag bizonyítottan javítja a fogyasztást, átlagosan körülbelül 5 százalékkal, városi környezetben akár 10 százalékkal is, ezáltal csökkentve a károsanyag-kibocsátást Ugyanakkor sok autós kifejezetten zavarónak tartja a működését.Azonban most az amerikai Környezetvédelmi Hivatal bejelentette, hogy visszavonja azt a 2009-es rendeletet, ami a járművek károsanyag-kibocsátásával foglalkozik, ezzel az EPA gyakorlatilag lehetővé tette, hogy a gyártók akár teljesen el is hagyhatják a start-stop rendszert az amerikai piacon.