Ők meglépték! Jönnek a start-stop rendszer nélküli autók?

Vajon az európai autógyártásra és tervezésre is hatással lehet majd ez az újonnan elfogadott törvénymódosítás?

Olyan döntést hozott az amerikai Környezetvédelmi Hivatal, ami olcsóbb autókat eredményezhet, de nagyobb károsanyag-kibocsátás mellett. Vajon megéri a szigor lazítása?

A modern autók már dugig vannak olyan vezetőtámogató rendszerekkel, ami a legtöbb sofőrt néha  az őrületbe kergeti, ilyen például a start-stop rendszer. Technikailag bizonyítottan javítja a fogyasztást, átlagosan körülbelül 5 százalékkal, városi környezetben akár 10 százalékkal is, ezáltal csökkentve a károsanyag-kibocsátást Ugyanakkor sok autós kifejezetten zavarónak tartja a működését.
  Azonban most az amerikai Környezetvédelmi Hivatal bejelentette, hogy visszavonja azt a 2009-es rendeletet, ami a járművek  károsanyag-kibocsátásával foglalkozik, ezzel az EPA gyakorlatilag  lehetővé tette, hogy a gyártók akár teljesen el is hagyhatják a start-stop rendszert az amerikai piacon.

