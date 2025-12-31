Óriási tempóval száguldott a lakóházak között, komoly bírság lett a vége!

Pécsen, a lakóházak között, a 50 km/órás korlátozás ellenére 124 km/órával közlekedett egy sofőr még december 27-én. Szerencsétlenségére a rendőrök közelről figyelték az ámokfutását, sőt, még a traffipax is kattant, így nem úszhatta meg az extrém gyorshajtást. Az egyenruhások félreállították az elkövetőt, majd 8 előéleti ponttal és 312 ezer forintos pénzbírsággal engedték tovább - derül ki a Baranya vármegyei rendőrség bejegyzéséből.