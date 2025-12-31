Óriási tempóval száguldott a lakóházak között, komoly bírság lett a vége!

Ismét durva gyorshajtásról közölt fotót a rendőrség, mutatjuk, milyen bírságot kapott a sofőr!

Gorzás Gergő 0 , , , ,

Pécs belterületén egy sofőr a megengedett több mint a duplájával száguldott, azonban pechére a rendőrök lefülelték.

Pécsen, a lakóházak között, a 50 km/órás korlátozás ellenére 124 km/órával közlekedett egy sofőr még december 27-én. Szerencsétlenségére a rendőrök közelről figyelték az ámokfutását, sőt, még a traffipax is kattant, így nem úszhatta meg az extrém gyorshajtást. Az egyenruhások félreállították az elkövetőt, majd 8 előéleti ponttal és 312 ezer forintos pénzbírsággal engedték tovább - derül ki a Baranya vármegyei rendőrség bejegyzéséből.

You May Also Like

Szilveszterkor külföldön vezetsz? Erre nagyon figyelj!

Gorzás Gergő 0

Karácsonykor sem lassított mindenki, durva gyorshajtásokat füleltek le!

Gorzás Gergő 0

Gondoltad volna, hogy ezért történik a legtöbb baleset itthon?

Gorzás Gergő 0
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?