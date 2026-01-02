Régi-új márka a BMW-nél!

Az Alpina védjegyjogainak 2026. január 1-i átruházásával egy új, exkluzív önálló márka jött létre a BMW Group égisze alatt: a BMW ALPINA, amelynél eleinte a márka pozícionálására és aktiválására kerül hangsúly. Az biztos, hogy a BMW ALPINA legfontosabb stílusjegye a fejedelmi menetkomfort és a maximális teljesítmény tökéletes egyensúlya, valamint az összetéveszthetetlen vezetési élmény, amelyet egy rendhagyó opciókat és személyre szabott anyagokat kínáló, páratlan részletességgel kidolgozott, exkluzív portfólió egészít ki.A BMW Group az Alpina gazdag történelmét tekintve maximálisan tisztában van hatalmas felelősségével. Az új márkalogó is tanusítja ezt, hiszen azt az Alpina ’70-es évektől használt aszimmetrikus emblémája ihlette.A BMW ALPINA modellek szigorú anyaghasználati és összeszerelési előírások szerint látnak napvilágot. Mindezt a legmagasabb elvárásoknak is maradéktalanul megfelelő látvány, akusztika és atmoszféra egészíti ki. Sőt mi több, az ügyfelek egy rendhagyó opciókat kínáló, exkluzív portfólióról is válogathatnak. Ezek együttese garantálja, hogy minden egyes BMW ALPINA modell összetéveszthetetlenül egyedi különlegességként érkezik meg az utakra. Az olyan kifinomult ínyencek gyűjtői darabjaként, akik sem a teljesítmény, sem a kényelem, sem pedig az egyediség terén nem kötnek kompromisszumot.