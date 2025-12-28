Részleges értékesítési leállás lesz az útdíjfizetésben újévkor

Előre kell majd megvenni az e-matricát és feltölteni a HU-GO egyenleget!

Újévkor néhány órán át nem lehet majd útdíjegyenleget feltölteni, viszonylati jegyet vásárolni és nem mindenhol lehet majd e-matricát venni.

2026. január 1-vel történő üzletág-átruházásához kapcsolódóan, informatikai rendszerátállás miatt lesz átmeneti részleges értékesítési leállás 2025. december 31-én és 2026. január 1-én - jelezte sajtóközleményében a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltatú Zrt.

 A több órás átállás mind az e-matricával, mind pedig az e-útdíj-rendszerben közlekedőket érinti, az alábbiak szerint.

Előre kell feltölteni a HU-GO-egyenleget!

A 3,5 t feletti megengedett legnagyobb össztömegű járművek (tehergépjárművek, buszok) által használt HU-GO e-útdíj-rendszerben 2025. december 31-én 23:15-től várhatóan 2026. január 1-én 14:15-ig nem lehet majd folyószámlaegyenleget feltölteni, és viszonylati jegyet vásárolni.

Ezért nagyon fontos, hogy a fuvarozók előre, a technikai átállást megelőzően a január első napjára tervezett úthasználatukhoz igazodva töltsék fel HU-GO-egyenlegüket!

A rendszerátállást megelőzően banki utalással történő egyenlegfeltöltést 2025. december 30-án 16:00-ig tudnak fogadni. Az átállást követően utalással indított egyenlegfeltöltések jóváírása a HU-GO folyószámlán 2026. január 5-én történik meg. A HU-GO e-útdíj-rendszerben fedélzeti egységgel közlekedő ügyfelek útdíjbevallását utólagosan befogadják.

E-matricát sem mindenhol lehet majd venni!

A rendszerátálláshoz kapcsolódóan 2025. december 31-én 23:15-től várhatóan 2026. január 1-én 07:15-ig csak a viszonteladók egy részénél (nagyobb benzinkúthálózatok töltőállomásain) és az online e-matrica viszonteladóknál lesz majd lehetőség e-matricát vásárolni, ám a nemzetiutdij.hu oldalon, valamint a kisebb viszonteladó partnereknél nem.

Ezért a NÚSZ kéri azon ügyeleit, akik újévkor, az érintett időszakban tervezik használni a díjköteles gyorsforgalmi utakat, hogy a jelzett rendszerátállást figyelembe véve, még azt megelőzően gondoskodjanak az e-matricájuk megvásárlásáról!



 

A díjköteles utak használata a rendszerátállás alatt sem ingyenes!

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a díjköteles útszakaszokat a rendszerátállás ideje alatt sem lehet ingyenesen igénybe venni! Akik az érintett időszakban szeretnék használni a díjköteles úthálózatot, az úthasználati jogosultságot (e-matrica, e-útdíj) az átállással érintett időszakot megelőzően, előre szükséges megvásárolniuk a NÚSZ saját online értékesítési felületein, ügyfélszolgálati irodáiban, vagy viszonteladó partnereknél!

Forrás: NÚSZ

