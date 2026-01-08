Sokba kerülhet, ha így indulsz most útnak! Mutatjuk, hogyan előzd meg a pénzbírságot!

Bár az elmúlt órákban már csak elvétve fordult elő hóesés az országban, még most is látni olyan gépjárműveket az utakon, amelyek jelentős részét vastag hóréteg borítja. Mindez nem csupán veszélyes, hiszen például jelentősen megnő a holttér, vagy a kanyarokban lezúduló hó kárt okozhat a többi közlekedőben, de egyúttal szabálytalan is, hiszen jogilag az autó alkalmatlan a közúti közlekedésre. Emellett pedig az is nagyon fontos, hogy a rendszámnak olvashatónak kell lennie, különben ezért is bírságolhat a rendőr.Zalaegerszegen a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kutyás Csoportjának munkatársai például egy olyan járművezetőt bírságoltak meg, akinek autóját vastag hóréteg borította, de a hátsó rendszáma sem volt olvasható.Veszprém vármegyében, Balatonfüreden hasonló kihágás miatt intézkedtek egy autóssal szemben. Érdemes megfigyelni, a hóval borított hátsó szélvédő miatt hány másodpercbe telik a járművezetőnek, mire észreveszi a mögötte szirénázó rendőrautót.A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség nem csak posztban hívta fel a figyelmet a helyes eljárásra, de még le is mérték, pontosan mennyi időt vesz igénybe letakarítani az autót, úgy, hogy az maximálisan alkalmas legyen a biztonságos közlekedésre.