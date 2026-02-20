SzÃ©tbontottak vagy 10 autÃ³t egy bevÃ¡sÃ¡rlÃ³kÃ¶zpont pakolÃ³jÃ¡ban, mire kiÃ©rtek a rendÅ‘rÃ¶k

A kÃ¶zÃ¶ssÃ©gi mÃ©diÃ¡ban bukkant fel egy kÃ¼lÃ¶nÃ¶s videÃ³: Budapest XX. kerÃ¼letÃ©ben, egy bevÃ¡sÃ¡rlÃ³kÃ¶zpont parkolÃ³jÃ¡ban kezdett el nÃ©hÃ¡ny fÃ©rfi autÃ³kat szÃ©tszedni, majd darabokra vÃ¡gni. A rendÅ‘rsÃ©g haladÃ©ktalanul a helyszÃ­nre sietett, ahol hat embert Ã¡llÃ­tottak elÅ‘. Fontos hangsÃºlyozni, hogy nem a bevÃ¡sÃ¡rlÃ³kÃ¶zpont vÃ¡sÃ¡rlÃ³i Ã¡ltal leparkolt jÃ¡rmÅ±vekrÅ‘l van szÃ³. A jelenleg rendelkezÃ©sre Ã¡llÃ³ adatok szerint a videÃ³n az elÅ‘Ã¡llÃ­tott szemÃ©lyek Ã¡ltal megvÃ¡sÃ¡rolt roncsautÃ³k lÃ¡thatÃ³k, amelyeket eredetileg trÃ©lerrel kÃ­vÃ¡ntak elszÃ¡llÃ­tani a helyszÃ­nrÅ‘l. Amikor ez a terv meghiÃºsult, a jelenlÃ©vÅ‘k a mozgÃ¡skÃ©ptelen jÃ¡rmÅ±veket a parkolÃ³ban akartÃ¡k szÃ©tszerelni, majd darabokban elszÃ¡llÃ­tani. A videÃ³t alÃ¡bb lÃ¡thatjÃ¡tok.