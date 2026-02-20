SzÃ©tbontottak vagy 10 autÃ³t egy bevÃ¡sÃ¡rlÃ³kÃ¶zpont pakolÃ³jÃ¡ban, mire kiÃ©rtek a rendÅ‘rÃ¶k

VideÃ³n a rÃ¶gtÃ¶nzÃ¶tt autÃ³bontÃ³: Ã¡llÃ­tÃ³lag a sajÃ¡t jÃ¡rmÅ±veiket daraboltÃ¡k fel a hipermarket elÅ‘tt

NÃ©meth KornÃ©l 0 , , , , ,

Az egyenruhÃ¡sok kiÃ©rkezÃ©se vetett vÃ©get a budapesti bevÃ¡sÃ¡rlÃ³kÃ¶zpont parkolÃ³jÃ¡ban rÃ¶gtÃ¶nzÃ¶tt autÃ³bontÃ³nak, Ã¡llÃ­tÃ³lag a roncsokat vÃ¡sÃ¡roltÃ¡k az elkÃ¶vetÅ‘k.

A kÃ¶zÃ¶ssÃ©gi mÃ©diÃ¡ban bukkant fel egy kÃ¼lÃ¶nÃ¶s videÃ³: Budapest XX. kerÃ¼letÃ©ben, egy bevÃ¡sÃ¡rlÃ³kÃ¶zpont parkolÃ³jÃ¡ban kezdett el nÃ©hÃ¡ny fÃ©rfi autÃ³kat szÃ©tszedni, majd darabokra vÃ¡gni. A rendÅ‘rsÃ©g haladÃ©ktalanul a helyszÃ­nre sietett, ahol hat embert Ã¡llÃ­tottak elÅ‘. Fontos hangsÃºlyozni, hogy nem a bevÃ¡sÃ¡rlÃ³kÃ¶zpont vÃ¡sÃ¡rlÃ³i Ã¡ltal leparkolt jÃ¡rmÅ±vekrÅ‘l van szÃ³. A jelenleg rendelkezÃ©sre Ã¡llÃ³ adatok szerint a videÃ³n az elÅ‘Ã¡llÃ­tott szemÃ©lyek Ã¡ltal megvÃ¡sÃ¡rolt roncsautÃ³k lÃ¡thatÃ³k, amelyeket eredetileg trÃ©lerrel kÃ­vÃ¡ntak elszÃ¡llÃ­tani a helyszÃ­nrÅ‘l. Amikor ez a terv meghiÃºsult, a jelenlÃ©vÅ‘k a mozgÃ¡skÃ©ptelen jÃ¡rmÅ±veket a parkolÃ³ban akartÃ¡k szÃ©tszerelni, majd darabokban elszÃ¡llÃ­tani. A videÃ³t alÃ¡bb lÃ¡thatjÃ¡tok.

You May Also Like

50 km/h lett volna a megengedett, mutatjuk, mennyivel mÃ©rtÃ©k be a Mercit!

NÃ©meth KornÃ©l 0

VideÃ³: Ford kisbuszokkal nÃ©ztÃ¼k meg, melyik a leggyorsabb sÃ¡v!

HorvÃ¡th AndrÃ¡s 1

Egyetlen nap alatt 47 gyorshajtÃ³ VeszprÃ©m vÃ¡rmegyÃ©ben: Ã­me a legkomolyabb!

NÃ©meth KornÃ©l 0
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hÃ­rlevelÃ¼nkre, hogy azonnal Ã©rtesÃ¼lj a legfrissebb Ã©s legnÃ©pszerÅ±bb cikkekrÅ‘l, amint megjelennek az AutÃ³navigÃ¡toron!

Feliratkozom a hÃ­rlevÃ©lre

VÃ©lemÃ©ny, hozzÃ¡szÃ³lÃ¡s?