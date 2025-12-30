Szilveszterkor külföldön vezetsz? Erre nagyon figyelj!

Mindenekelőtt nagyon fontos hangsúlyozni, Magyarországon ZÉRÓ tolerancia van érvényben a véralkohol-szintet illetően, vagyis akár egyetlen sör, vagy bármilyen rövid ital elfogyasztása után is törvénysértés az autóvezetés. Hazánkhoz hasonlóan több környező országban, így Csehországban, Romániában és Szlovákiában is ennyire szigorúan veszik az ittas vezetést. Utóbbi államban talán az egész EU-ban a legszigorúbb retorzióra számíthat, aki mégis alkoholos befolyásoltság alatt ül volán mögé: akár 12 év börtönnel is számolhat az illető, vagy 300 ezer eurós pénzbírsággal (vagyis nagyjából 116 millió forintos büntetéssel) - derül ki az Autópályamatrica.hu gyűjtéséből.Ezzel szemben számos országban minimális alkoholfogyasztás engedélyezett (0,05 ezrelék), de csak akkor, ha nem kezdő vagy fiatal vezetőről van szó. Ilyen a szomszédos Ausztria, Horvátország, Szlovénia, Szerbia, valamint Európa nyugatabbi részén Olaszország és Németország.Viszonyításképpen a 0,05 ezrelékes véralkohol-szint egy korsó sörnek, két deci bornak vagy pezsgőnek felel meg, vagy egy 4 centiliteres töménynek. Ezzel együtt nem érdemes pusztán ezzel számolni, mivel az életkor, a testsúly, az emésztőrendszer működése, vagy akár az elfogyasztott étel mennyisége is befolyásolhatja, mennyit mutat a nap végén a szonda.